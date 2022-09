Scegliere una nuova serie TV da iniziare o un film da guardare non è mai semplice. Gli amici ce ne consigliano tantissime che finiscono nella lista “guarda più tardi” e poi si perdono lì. Tuttavia, se volete essere sempre sul pezzo, ecco i migliori contenuti da guardare in streaming!

Il team di JustWatch ha analizzato tutte le piattaforme attive in Italia (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY ecc) per estrapolare le TOP 10 dei contenuti con il gradimento più alto. I dati tengono conto sia del numero di visualizzazioni che delle recensioni, per creare così una classifica attendibile.

Entrambe le TOP 10 dei migliori contenuti in streaming si riferiscono al periodo compreso tra il 19 e il 25 settembre. In questa settimana, i contenuti indicati sono quelli che hanno spopolato e di cui sentirete certamente parlare in futuro.

Se non sapete cosa guardare in streaming, le classifiche TOP 10 di JustWatch vi consigliano i migliori film e serie TV attualmente disponibili

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick Avatar The Batman Elvis Una famiglia vincente – King Richard Belfast Gattaca – La porta dell’universo Animali Fantastici – I Segreti di Silente Athena Matrix Resurrection

TOP 10 – Serie TV in streaming

Dahmer Star Wars: Andor The Handmaid’s Tale The Staircase – Una morte sospetta Prisma House of Dragon Wanna Ted Lasso Cyberpunk: Edgerunners Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere

In cima alla classifica TOP 10 relativa ai film si posiziona Top Gun: Maverick. La pellicola è diretta da Joseph Kosinski e ha come protagonista Tom Cruise che riprende il ruolo del pilota Pete Maverick Mitchell, interpretato oltre 40 anni fa.

Per quanto riguarda la classifica TOP 10 delle serie TV più apprezzate, in vetta troviamo Dahmer. La serie segue le vicende di Jeffrey Dahmer, un serial killer che ha terrorizzato lo stato del Wisconsin tra gli anni ’70 e gli anni ’90.