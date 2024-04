Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha tirato fuori l’asso dalla manica: ha detto che il robot umanoide di Tesla potrebbe essere pronto per essere venduto entro il 2025. Si tratta di una mossa audace, ma se c’è qualcuno che può farcela, è sicuramente Musk. Durante una chiacchierata con gli investitori, Musk ha lanciato questa notizia bomba aggiungendo che Optimus, il nome del robot, potrebbe presto svolgere compiti in fabbrica.

Una nuova era di robot umanoidi

Non è una novità che diverse aziende stiano investendo in robot umanoidi. È una mossa intelligente, considerando che questi robot potrebbero aiutare a colmare la mancanza di manodopera e a automatizzare mansioni noiose o pericolose. Pensate ai settori della logistica, del magazzinaggio, della vendita al dettaglio e della produzione. Ci sono un sacco di lavori che potrebbero essere semplificati o resi più sicuri grazie a questi robot.

Ma Tesla non è l’unica azienda che sta lavorando su questa tecnologia. C’è la Honda in Giappone, la Boston Dynamics di Hyundai e molte altre. Anche la startup Figure ha messo le mani in pasta, ottenendo il sostegno di grandi nomi come Microsoft e Nvidia. Hanno persino stretto una partnership con BMW per integrare robot umanoidi nei loro stabilimenti automobilistici negli Stati Uniti.

Musk è convinto che Tesla sia pronta a prendere la leadership in questo settore. Ha parlato dell’intelligenza artificiale integrata nei robot di Tesla, sottolineando quanto possano essere efficienti. Ma dobbiamo prendere le sue parole con le pinze. È noto per essere un tipo che fa grandi promesse, anche se non sempre riesce a mantenerle. Basta pensare alla rete di “robotaxi” che avrebbe dovuto essere operativa entro il 2020. Le cose non sono andate esattamente come previsto.

il futuro è nella robotica

Ma nonostante i fallimenti passati, ci sono anche progressi tangibili. Tesla ha già presentato una prima versione del suo robot nel 2022, chiamato Bumblebee, e ha mostrato video del robot mentre piega magliette. Anche altre aziende, come Figure e Boston Dynamics, stanno facendo passi da gigante. Hanno rilasciato video dei loro robot che svolgono compiti incredibili, come preparare il caffè o muoversi in modi che sembrano impossibili per un essere umano.

Insomma, il futuro sembra essere davvero entusiasmante. Ma bisognerà vedere se Tesla e le altre aziende riusciranno a mantenere le loro promesse e a portare i loro robot sul mercato entro il 2025. In ogni caso, è sicuro dire che stiamo per entrare in un nuovo capitolo della storia della robotica, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà.