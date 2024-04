L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha dalla sua parte un’offerta di rete mobile davvero favolosa. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro che arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare. L’offerta in questione è stata prorogata ancora una volta dall’operatore ma le novità non finiscono qui. Per tutti coloro che attiveranno l’offerta ci sarà infatti una bella sorpresa, ovvero un buono Amazon dal valore di 10 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile Esclusiva 4,99 euro ora con buono Amazon da 10 euro

Per tutti coloro che decideranno di attivare l’offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro ci sarà una bella sorpresa. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore ha deciso di regalare un buono Amazon dal valore di 10 euro. Si tratta di una nuova promozione resa disponibile dall’operatore proprio in concomitanza con l’arrivo della nuova proroga dell’offerta.

L’operatore ha infatti deciso di prorogare la disponibilità di questa offerta fino al prossimo 7 maggio. Tutti gli interessati avranno quindi circa altre due settimane per poterla attivare. Assieme alla nuova promo con buono sconto Amazon da 10 euro, la super offerta di rete mobile di Very Mobile è ancora più interessante ed accattivante.

Ogni mese, infatti, con Very Esclusiva 4,99 euro gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come suggerisce il nome, è di appena 4,99 euro al mese e non è nemmeno previsto il costo di attivazione. Questa offerta, ricordiamo, è i tipo operator attack, quindi è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.