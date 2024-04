Samsung Galaxy Buds FE sono cuffiette true wireless di qualità che riescono a fornire all’utente tutto il necessario per godere di prestazioni di alto livello, anche con una spesa che non vada oltre i 60 euro. Il risparmio è possibile sopratutto grazie alle ultime offerte di casa Amazon, pronta a ridurre il necessario da pagare di circa il 45%.

Le cuffie bluetooth sono prima di tutto perfettamente compatibili con un qualsiasi smartphone in commercio, non è assolutamente necessario disporre di un prodotto dell’azienda sudcoreana, in quanto la connessione avviene proprio tramite il suddetto protocollo. L’ergonomia è ai massimi livelli, grazie anche alla certificazione che garantisce la resistenza agli agenti atmosferici, possono essere tranquillamente utilizzate in ogni ambito o luogo, senza doversi minimamente preoccupare che si possano rovinare.

Samsung Galaxy Buds FE: ecco lo sconto del 45%

Un risparmio fuori da ogni logica vi attende con le Samsung Galaxy Buds FE, le cuffiette true wireless sono indubbiamente tra le migliori in circolazione, hanno di base un prezzo che si aggira attorno ai 109 euro, ma che allo stesso tempo viene ridotto del 45%, fino ad arrivare a soli 59,90 euro, godendo così di una riduzione di circa 50 euro sul valore originario di listino. Se volete acquistarle, dovete premere qui.

Sul mercato le potete trovare in due colorazioni differenti, il prezzo tuttavia potrebbe cambiare, infatti è stato verificato che la variante in grigio/nero ha un costo di 5 euro superiore rispetto alla corrispettiva bianca, che è quella linkata poco sopra. La versione disponibile sul mercato è la 2023, ciò sta a significare trattasi di un modello che l’azienda ha lanciato lo scorso anno, essendo uno dei più recenti, con cancellazione attiva del rumore (ANC), controlli touch e ben 3 microfoni direttamente sulla superficie per la gestione delle chiamate.