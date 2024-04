Durante l’Esposizione Internazionale dell’Automobile di Pechino, Xiaomi ha rivelato alcune cifre sorprendenti riguardo le vendite della sua berlina. Sembra infatti che il successo della nuova SU7 sia inarrestabile. Nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione dell’Esposizione, il Presidente e CEO del Xiaomi Group, Lei Jun ha confermato un complessivo di vendite di ben 75.723 unità. Di queste 5.781 sono state consegnate lo scorso 24 aprile, appena 28 giorni dopo il lancio iniziale della berlina.

Non si frena il successo della Xiaomi SU7

Lei Jun, inoltre, ha condiviso alcune informazioni demografiche interessanti riguardanti chi ha acquistato il suo modello. È emerso che il 28% degli acquirenti sono donne, mentre il 29% al momento dell’acquisto guidava veicoli di marche quali Audio, Mercedes-Benz e BMW. Si tratta dei modelli conosciuti per far parte del cosiddetto trio BBA in Cina. Inoltre, il 51,9% degli utenti che hanno acquistato la nuova vettura Xiaomi hanno dichiarato di essere anche utenti Apple, da sempre acerrimo rivale di Xiaomi per quanto riguarda il settore dell’informatica e della telefonia.

Considerando questi dati di vendita l’azienda si è impegnata per incrementare la produzione della propria vettura, sia per la versione Standard che quella Max le cui consegne sono iniziate a partire dal 18 aprile. Mentre per quanto riguarda la versione Pro è attesa entro la fine del mese di maggio. Lo scopo di Xiaomi è quello di superare le 10.000 consegne mensili entro l’arrivo di giugno. In questo modo, intende anche mostrare la propria capacità produttiva nonostante il suo recente arrivo nel comparto automobilistico. Con tali premesse è evidente l’intenzione di sfidare Tesla.

Xiaomi ha anche annunciato una serie di aggiornamenti molto interessanti per quanto riguarda il software per il suo veicolo con l’HyperOS 1.1.0. Quest’ultimo introdurrà diverse funzionalità come il supporto wireless CarPlay e il parcheggio con telecomando. Sono anche comprese diverse caratteristiche avanzate. E non è tutto. Xiaomi prevede anche di rilasciare presto l’aggiornamento HyperOS 1.2.0 entro il mese di maggio, questo includerà nuove funzionalità, tra cui la navigazione avanzata urbana e il rilevamento degli angoli cieli durante la guida.