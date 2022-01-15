Hacking e Cybersecurity
TecnoAndroid - Tecnologia, scienza e innovazione
News
Falcon 9 di SpaceX disegna una medusa luminosa nel cielo all’alba
Hacking e Cybersecurity
Calendar Phishing, inviti falsi su Google e Microsoft: +1.216%
News
Pianeti abitabili più accoglienti della Terra: esistono davvero?
Automobili
Ferrari Dino 246 GTS: acconto da 18.000 euro e identità rubata
Ultime notizie
GeForce RTX 5090 sparita dal Marketplace NVIDIA, addio vicino?
3 ore fa
Yandex, droni sui data center: perché il cloud non basta
3 ore fa
Steam introduce i set di obiettivi: DLC separati dal gioco base
3 ore fa
Data center biologico: neuroni umani vivi giocano a Pong e DOOM
3 ore fa
Windows 11, LatencyMon: il tool gratuito che svela perché il PC rallenta
3 ore fa
Lamborghini Temerario, la Polizia di Dubai la usa per i turisti
4 ore fa
Informatica e Sistemi Operativi
Windows 11 24H2 Home e Pro: stop al supporto dal 13 ottobre 2026
Recensioni
Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta: quali occhiali smart scegliere? (CONFRONTO)
TV e Streaming
VisionQuest, James Spader sorpreso dal nuovo Ultron della serie
Intelligenza Artificiale
Eiliko, il robot giocattolo con IA che salva gli audio in Cina
Scienza e Tech
Scienza e Tecnologia
Sony Walkman, tre nuovi modelli e il top in oro costa 5.100 euro
Scienza e Tecnologia
Ameba mangiacervello a Mérida: sei laghi positivi, rischio reale
Intelligenza Artificiale
Cina, licenza per esportare modelli AI: in bilico Kimi K3.1
Scienza e Tecnologia
Mini cervelli umani leggono il Braille: insieme arrivano all’83%
Scienza e Tecnologia
Genoma più piccolo mai scoperto: lo custodisce un microbo marino
Scienza e Tecnologia
Orange Pisces, il cavo che unisce Irlanda ed Europa senza UK
IA
Intelligenza Artificiale
Claude sbaglia sentiero: 16enne bloccato su una parete in Canada
Apple
Siri AI arriva su Apple TV con chip A12: e gli iPhone più vecchi?
Intelligenza Artificiale
Microsoft avverte: latte e lavatrici più controllati dell’AI
Approfondimenti
Masako Nozawa, voce di Goku: clonarla senza permesso è un furto
Intelligenza Artificiale
Muse Spark Open: l’IA di Meta da 816 miliardi gira sui Mac Studio
Intelligenza Artificiale
DeepMind, l’AI e le dimostrazioni: cosa perde la matematica?
Android
Android
Sony Xperia 10 VI, niente Android 17: colpa della memoria
Android
Benessere digitale, Guarda avanti chiude nel 2027 e spunta Gemini
Android
YouTube porta le GIF nei commenti di video e Short, ma divide
Android
Google Universal Cart: il carrello AI che tiene d’occhio i prezzi
Android
Ray-Ban Meta, risolto il bug delle registrazioni audio spontanee
Android
REDMAGIC 12 Pro+: raffreddamento RGB e display 185Hz senza fori
Offerte
Offerte
Volantino Lidl XXL: Funko POP a 3 euro e sconto su Gardaland
Amazon
Sony BRAVIA 6 da 65 pollici cala a 1.399€ su Amazon: OLED senza chip XR
Amazon
Apple Watch Series 11 Cellular a 529€ su Amazon: sconto di 80€
Amazon
Galaxy Watch8 LTE al minimo storico su Amazon: scende a 240,3€
Amazon
HyperX Cloud Stinger 3 Wired bianche, primo sconto a 45,49 euro
Amazon
vivo V70 Lite 5G a 299€ su Amazon: minimo storico con 6.500 mAh
Recensioni
Recensioni
Even Realities G2: gli occhiali smart che ti faranno gridare “WOW” (RECENSIONE)
Recensioni
Linogy Li-ion caricabatterie AA & AAA per rispettare l’ambiente e risparmiare – Recensione
Recensione Accessori Auto
Portapacchi TESERY per Model Y Juniper: ho messo alla prova le barre sulla mia Tesla
Recensioni
UGREEN NASync DXP8800 Ultra: otto baie, AI e un software che finalmente convince
Android
Recensione POCO F9 Pro: il nuovo top di gamma con fotocamera da 200 MP
Recensioni
Ecovacs Winbot W2S Pro Omni: ora è davvero completo! (RECENSIONE)
Motori
Automobili
Porsche Macan termica, strano muletto con creste al Nürburgring
Automobili
Chery Tiggo 8 plug-in da 37.800 euro: 7 posti e 90 km elettrici
Motori
Codice della Strada, multe in 21 fasce e rincari fino al doppio
Automobili
BYD Dolphin Surf 2026: arrivano i cinque posti e più dotazioni
Automobili
DS F3VER, la compatta elettrica da 300 CV con vernice cangiante
Automobili
BMW M5 Touring Polizia: showcar ibrida da 727 CV e pelle rossa
Informatica
Informatica e Sistemi Operativi
Windows 11, corretto il bug del mouse a scatti nei giochi
Informatica e Sistemi Operativi
SK hynix HBM4, ordini rinviati al 2027: problemi o strategia?
Informatica e Sistemi Operativi
Microsoft Patch Tuesday: record di 1.411 falle e tre zero day
Informatica e Sistemi Operativi
GPU Nvidia RTX 50 in Giappone: prezzi fino al 41% sopra gli USA
Informatica e Sistemi Operativi
Windows Update a rischio: certificati in scadenza anche su 24H2
Informatica e Sistemi Operativi
Chrome 155 supporta JPEG XL: decoder in Rust e file più leggeri
TV e Serie TV
TV e Streaming
Denuvo, l’ESA vuole il cracker voices38 nella lista nera USA
TV e Streaming
DAZN FreeZone Days: un’intera giornata di LaLiga gratis
TV e Streaming
Prezzi TV in salita: la scheda madre costerà più del pannello
Applicazioni
YouTube Premium potrebbe accogliere gli audiolibri entro il 2027
Netflix
Henry Cavill invitò la voce di Geralt, che chiese una prova
Curiosità
Ben Affleck e i reshoot di Justice League: il punto più basso
Videogame
Gaming
Epic Games Store, launcher rifatto con l’IA: Fortnite verso Linux
Gaming
GTA 6, trailer di lancio a sorpresa: girato su PS5 standard
Gaming
Razer Barracuda V2 Pro, il dongle si nasconde nel padiglione
Gaming
Mihawk OS: un clone di Windows 11 per i giochi PC su PS5
Gaming
GTA 6 supera 6 milioni di preordini in un mese: incasso stimato
Gaming
No Rest for the Wicked 1.0: addio attributi, arrivano 24 classi
Smart Home
Domotica
Hisense Speed Oven: microonde e friggitrice, 230 °C in 60 secondi
Domotica
Xiaomi Mijia 3 Pro: il termoigrometro ora misura anche la CO2
Domotica
Google Home, un bug manda in tilt l’elenco dei dispositivi
Domotica
Smart Connect del router: perché manda offline la smart home?
Domotica
Philips Hue e Google Home: arriva il controllo locale via Matter
Domotica
Xiaomi Mijia Twin Tub 1KG, la mini lavatrice con due vasche
Ultimi video
Even Realities G2: gli occhiali smart che ti faranno gridare "WOW" (RECENSIONE) AUDI A6 AVANT e-hybrid 2026: oltre 100 km in elettrico per la station wagon premium (RECENSIONE) Ecovacs Winbot W2S Pro Omni: ora è davvero completo! (RECENSIONE) POCO F9 PRO: il nuovo top di gamma con fotocamera da 200 MP