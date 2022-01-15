Sei convinto che Telegram sia a prova di hacker e spie? Sbagliato! O almeno, lo è solo se conosci queste due funzioni segrete. 🔒 A differenza di WhatsApp, le chat classiche di Telegram non hanno la crittografia end-to-end di default. Se vuoi una privacy totale, devi usare le Chat Segrete, che sono illeggibili perfino per i server dell'app, bloccano gli screenshot e non si sincronizzano sul PC. Ma la cosa più importante è blindare l'accesso con la verifica a due passaggi: in questo modo, anche se ti clonano il numero di telefono, nessuno potrà rubarti il profilo. Nel video ti mostro come attivare tutto in pochi secondi. ⏱️ Tu usavi già le chat segrete o avevi i messaggi completamente esposti? Fammelo sapere nei commenti! 👇 Salva il video per non perdere i passaggi nelle impostazioni e invialo subito a quell'amico che usa sempre Telegram. #telegram #privacy #sicurezzainformatica #tecnoandroid #trucchismartphone #techtokita #consiglitech #smartphoneita

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💧 826 km di autonomia ⛽ pieno in 5 minuti 🚫 emissioni zero E no, non è fantascienza. Questa è la nuova Hyundai NEXO a idrogeno 👀 La cosa più assurda? In Italia stanno già costruendo la prima rete nazionale di distributori a idrogeno 🇮🇹 Secondo voi il futuro sarà: ⚡ elettrico oppure 💧 idrogeno? #hydrogen #idrogeno #hyundai #nexo #CapCut

🚗⚡ E se una station wagon premium potesse essere sportiva, elegante e anche plug-in hybrid? 🔥 Nel Reel vi porto alla scoperta della Audi A6 Avant e-hybrid MY2026, una familiare che prova a mettere insieme comfort da viaggio, tecnologia e prestazioni, senza rinunciare alla possibilità di viaggiare in elettrico. 👀 Design, interni, tecnologia e comportamento su strada: vi mostro da vicino cosa offre questa nuova A6 Avant e perché potrebbe essere una delle plug-in hybrid più interessanti della sua categoria. 🤔 Voi la scegliereste rispetto a un SUV? Oppure per una famiglia meglio ancora una berlina o un SUV? Ditemelo nei commenti! 👇 💾 Salva il video se sei appassionato di auto e seguici per altri test, novità e tecnologia dal mondo automotive. 🔥 #Audi #AudiA6 #AudiA6Avant #A6Avant #AudiEHybrid #PlugInHybrid #Hybrid #Auto #Automotive #CarTok #TechTok #TecnoAndroid #AutoItalia #MY2026