Chi non ha mai sognato di possedere un dispositivo capace di abbattere le barriere linguistiche e di farci comunicare facilmente ovunque andiamo, come se avessimo sempre un interprete al nostro fianco. Grazie a Timekettle finalmente possiamo avere un device simile: l’X1 AI Interpreter Hub, il vincitore del premio Innovation Award. L’azienda ha presentato il device durante il CES 2024 e vincitore del prestigioso Innovation Award per il suo mix di tecnologia e semplicità di utilizzo.

Il dispositivo è dotato di auricolari integrati ed ha anche diverse funzioni che consentono di effettuare delle vere e proprie conversazioni in tempo reale. Non ci sarà alcun bisogno di scaricare app o di seguire procedimenti complicati. L’interprete digitale è così sviluppato da permettere la comunicazione senza dover usare le mani e cliccare tasti. Come? Rileva l’inizio e la fine delle frasi autonomamente! L’X1 AI Interpreter Hub ha tantissime modalità e caratteristiche diverse che lo rendono indispensabile.

Design dell’interprete

Il packaging della scatola è ben strutturato e i prodotti sono posizionati perfettamente al suo interno. Al suo interno si trova il dispositivo principale (l’interprete), le cuffie, il cavo di alimentazione, due copri cuffie per un maggiore comfort, due accessori per auricolari utili per non farli cascare durante l’uso.

Il dispositivo possiede un design studiato appositamente per essere maneggevole e confortevole. Di colore grigio con dettagli in nero, l’X1 ha un aspetto elegante e semplice che rispecchia appieno la sua professionalità. Il display è grande 3,4 pollici, abbastanza per poter leggere su di esso tutte le funzionalità e le modalità a propria disposizione. Lo schermo è a colori ed ha una definizione ideale per visualizzare le icone e le parole. Sul lato superiore troviamo due microfoni e al loro centro il logo. Nella sezione destra sono invece posizionati il tasto di avvio e i pulsanti per abbassare ed alzare il volume. Sotto, poi, c’è la porta USB Type-C e il soc per la memoria esterna, per un totale di quattro.

Gli auricolari in dotazione si integrano perfettamente allo stile del device principali. Essi sono posizionati all’interno del dispositivo in uno spazio interno a cui si accede aprendo la sezione come un comodo cassetto.

Riescono ad adattarsi ad ogni orecchio, anche grazie i gommini in dotazione, riuscendo a donare un ascolto nitido delle traduzioni durante una conversazione o semplicemente mentre si partecipa ad un convegno.

Funzionalità dell’X1

Timekettle ha lavorato per anni prima di raggiungere un dispositivo che possedesse così tante funzioni da potersi classificare come uno dei migliori del settore. L’X1 AI Interpreter Hub può essere usato in qualsiasi ambito, che sia personale, come durante un viaggio verso un paese straniero, o lavorativo. In quest’ultimo, in particolare, esso consente di trasformare le conferenze multinazionali traducendo più lingue contemporaneamente. La funzione Multi-Persona riesce a tener conto e a tradurre in tempo reale una conversazione con un massimo di 20 persone parlanti 5 lingue diverse.

Tramite delle sottoreti di traduzione, inoltre, permette di potersi concentrare totalmente su ciò che si sta dicendo senza doversi interrompere. Tali sottoreti sono possibili grazie ad una combinazione di elaborazione e di utilizzo del cloud, dando l’opportunità di poter parlare la propria lingua madre. Attraverso la tecnologia per la riduzione del rumore VNC multidirezionale di BoostClean, il device garantisce che non ci siano interferenze di sottofondo che possano distrarre o interrompere la rilevazione delle voci, così da poter funzionare egregiamente anche quando si fanno riunioni più affollate o accese. Grazie alla tecnologia TurboFast 3.0, l’X1 offre a chi lo acquista l’accesso ad una traduzione talmente veloce da superare qualsiasi altro dispositivo presente sul mercato al momento.

Modalità disponibili del dispositivo

Le modalità a cui si può accedere con l’X1 cambiano a seconda di quante persone posseggono il dispositivo. Se solo una persona ha l’interprete a disposizione il device, basta premere il tasto principale e condividere gli auricolari per avviare una conversazione simultanea.

Con la modalità Uno contro uno, due persone con due dispositivi diversi possono addirittura effettuare chiamate e riunioni direttamente dal luogo in cui si trovano. L’X1 permette infatti l’accesso ad un sistema di connettività globale senza soluzione di continuità, in modo da rendere lo scambio di informazioni e le conversazioni più convenienti di una semplice telefonata grazie alla modalità Chiamata Vocale.

Indossando gli auricolari si possono ascoltare le traduzioni di altre lingue durante i discorsi o le riunioni con la modalità Ascolta e Riproduci, proprio come se un interprete fosse al proprio fianco. Questa regala l’opportunità di poter osservare la persona che sta parlando senza dover intervenire chiedendo spiegazioni e chiarimenti.

C’è poi la modalità Chiedi e Vai, usabile quando si ha un dispositivo ma si è in due. L’interpretazione bidirezionale dell’X1 permetterà di iniziare una conversazione face to face semplicemente togliendo gli auricolari, avendo a disposizione un traduttore portatile.

Connessione dell’interprete

L’interprete supporta, per l’associazione, il Wifi dual-band sia con 4G che 5G. Grazie al suo host autonomo, l’X1 assicura al cliente connessioni senza interruzioni durante l’uso. Se si acquistano due dispositivi, o si incontra qualcun’altro che lo possiede, basta avvicinarli e con un solo tocco si collegheranno tra loro. Con questo sistema si può arrivare ad un massimo di 20 interpreti collegati tra loro.

Timekettle dona agli utenti l’UniSmart AI, un servizio su misura che si adatta a qualunque esigenza possiamo avere. Grazie alla collaborazione con più di 150 motori di traduzione posti in più di 200 paesi, la società è riuscita a guadagnare il titolo di leader del settore. L’unione tra il terminale autonomo X1 e il cloud di traduzione UniSmart va a creare un circuito chiuso in modo da ottenere qualunque aggiornamento disponibile senza OTA (Over-The-Air), così da avere funzioni sempre migliorate. Tramite la tecnologia HybridComm 3.0, inoltre, l’X1 si connette automaticamente, garantendo un tasso di attivazione pari al 99%. Tale aspetto elimina qualunque aspetto di configurazione e consente un uso immediato del dispositivo.

Privacy

La Timekettle ha curato ogni caratteristica di questo fantastico traduttore di lingue, occupandosi nel dettaglio anche della privacy, garantendo un livello di protezione triplo. In questo modo tutte le conversazioni resteranno private e non potranno subire attacchi esterni. L’X1 utilizza una tecnologia di trasmissione e crittografia dei dati uguale ai sistemi bancari, proprio per evitare che i dati scambiati possano essere rubati. La sicurezza così avanzata protegge tutte le info sia durante la trasmissione locale che nel cloud. Per proteggere ulteriormente i dati delle conversazioni, l’X1 ha anche integrate delle misure che prevengono il monitoraggio da altri device e dalle app illegali. I dati di traduzione, inoltre, sono salvati solo localmente, non ci sono backup su server esterni ma sono tutti tra le nostre mani. Qualsiasi informazione sensibile si comunichi sarà sempre al sicuro.

Autonomia interprete X1

Gli auricolari sono caratterizzati da una ricarica rapida 3C. Che significa? Che in soli si otterranno fino a 120 minuti di utilizzo. Ciò dona l’opportunità di ricaricarle durante le più piccole pause e di avere una comunicazione senza dover attendere ore nel caso si scaricassero. L’host, invece, ha una ricarica di 5V/2A che gli permette di essere completamente carico in appena due ore.

Con una batteria da 3200 mAh, l’X1 AI Interpreter Hub riesce a donare così una lunga autonomia. Se si opta per il set completo composto da 5 unità, queste verranno ricaricate simultaneamente tramite l’apposito accessorio. L’opzione con tutti questi device è l’ideale per un’azienda impegnata in riunioni o eventi con persone che parlano più lingue. In un sol “colpo” si avranno pronti i dispositivi.

Software e Hardware

Il sistema operativo dell’interprete/traduttore X1 è l’X OS. Questo sistema della Timekettle è stato ideato per migliorare le prestazioni dell’hardware. L’X OS gira su una CPU a 12 nm, dotata di una centrale quad-core ad alte prestazioni. Essa è così potente da essere paragonabile a quella di un computer. Tale configurazione permette un’elaborazione veloce ed una gestione multi-thread anche quando si comunica con molte persone.

Per quanto riguarda la memoria RAM si avranno a disposizione 3GB, mentre lo spazio di archiviazione raggiunge i 32 GB. Tutti questi gigabyte consentono di memorizzare pacchetti di traduzione offline e i dati specifici dell’utente. Nell’interfaccia software le indicazioni non sono in italiano ma in inglese comunque facilmente comprensibile. Per la rilevazione della lingua, invece, non c’è da preoccuparsi, l’interprete capterà anche l’italiano e lo tradurrà in tempo reale.

Prezzo dell’interprete X1

L’X1 è acquistabile sul sito ufficiale Timekettle a € 668,00 scegliendo l’opzione con un dispositivo, € 1.336,15 per due, € 2.004,22 per tre fino ad arrivare alla possibilità di fare un ordine unico per 5 interpreti a € 3.340,37. Al costo vanno poi aggiunte le spese di spedizione calcolate nel carrello. Non è venduto su Amazon Italia.

Pro e contro

Prendendo in considerazione tutti gli aspetti elencati, risulta subito evidente che ci sono più vantaggi che svantaggi provenienti dall’acquisto dell’X1 AI Interpreter Hub di Timekettle. Come prima cosa, ovviamente dobbiamo per forza citare la sua grandiosa capacità nell’abbattere le barriere linguistiche in più contesti. Le sue dimensioni poi permettono di poter trasportare il device in tasca o in borsa senza creare fastidi nell’utilizzo. offre una tecnologia all’avanguardia che consente traduzioni istantanee e accurate, abbattendo le barriere linguistiche in una varietà di contesti. Le molteplici modalità e tutte le funzioni dell’interprete, come la traduzione simultanea multi-persona, lo rendono estremamente versatile.

La facilità di connessione e tutti i sistemi integrati permettono all’utente di potersi concentrare solo sul discorso, senza dover premere qualcosa o altro. C’è da considerare anche la modalità con cui si collegano più device tra loro con un solo tocco che rende tutto molto più veloce. Tra i vantaggi mettiamo poi le misure per la privacy applicate dall’azienda, tanto potenti da darci una totale tranquillità per quanto riguarda la sicurezza dei nostri dati. Cosa manca? L’autonomia. Tramite la sua batteria potente, l’X1 dura molto tempo, permettendoci un uso anche durante i lunghi convegni. La ricarica rapida poi consente di avere sia le cuffie che l’host al 100% in pochissimo.

L’unico contro potrebbe essere per alcuni acquirenti il prezzo. Non si tratta di una piccola cifra, ma dato il possibile utilizzo in contesti professionali e tutte le caratteristiche è nella norma.

Conclusioni: vale la pena acquistare l’X1

L’X1 AI Interpreter Hub di Timekettle è un dispositivo pazzesco, che ha una tecnologia stupefacente e che regala l’occasione di poter parlare con chiunque usando la propria lingue. Grazie al suo stile e a tutte le funzionalità che si hanno a disposizione, può essere usato in qualunque situazione, che sia un incontro formale o meno. Nonostante il prezzo per alcuni elevato, il valore e le prestazioni lo rendono un acquisto intelligente per chiunque necessiti di comunicare in altre lingue.