Tra poco su WhatsApp arriverà un modo per migliorare la gestione dei preferiti, persone e gruppi, e potremo infine condividere file in modo estremamente facile e veloce con le persone nelle vicinanze. Queste novità sono all’interno del codice delle versioni beta 2.24.9.19 e 2.24.9.22 per Android. Le due versioni non sono ancora disponibili nemmeno per gli iscritti al programma su Google Play e saranno rilasciate a breve prima in beta e successivamente sul canale stabile della piattaforma social.

Gli sviluppatori vogliono che gli utenti possano trovare rapidamente le persone e i gruppi con cui si interagisce di più. La funzione sarà disponibile all’interno del menu Impostazioni dell’app: da qui si potranno aggiungere, riordinare e rimuovere i contatti e i gruppi preferiti in modo rapido. Come già ricordato in apertura, la funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata in beta a breve.

Altre novità degli aggiornamenti di WhatsApp

La funzionalità di condividere rapidamente foto, video e documenti con le persone nelle vicinanze esisteva già dalla 2.24.2.20, rilasciata a gennaio su Android. WhatsApp conferma che lo sviluppo sta proseguendo, soprattutto grazie all’introduzione nel menu Impostazioni di una sezione apposita per la richiesta dei permessi necessari per il trasferimento dei file.

È bene ricordare che gli utenti nelle vicinanze possono essere identificati soltanto se accedono alla stessa schermata o sessione di condivisione sull’app, però questo non basta, infatti bisogna anche fornire l’autorizzazione per essere rilevati e per connettersi. La condivisione dei file sarà crittografata con la end-to-end, in più i numeri di telefono restano nascosti durante il rilevamento ed il trasferimento.

I dati richiesti dalla piattaforma per utilizzare le funzionalità sono i seguenti: accesso a foto, contenuti multimediali e file sul proprio dispositivo, autorizzazione per trovare e connettersi ai dispositivi sulla rete locale e l’ultima è l’autorizzazione per trovare, connettersi e determinare la posizione dei dispositivi nelle vicinanze.