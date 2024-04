Toyota Svela le nuove auto elettriche bZ3C e bZ3X al Salone di Pechino

Toyota, brand automobilistico di grande presenza sul mercato ormai da parecchi anni, ha cambiato come tantissime altre aziende la propria strategia di produzione. Ora la società sta divenendo una delle più affermate nella creazione di auto elettriche efficienti ed altamente performanti. Alla sua gamma, durante il Salone di Pechino, non ha presentato uno, ma ben due nuovi modelli elettrici. Parliamo delle Toyota fama bZ3C e bZ3X. Questi veicoli, che sono stati sviluppati in collaborazione con partner locali cinesi, sono pronti a debuttare sul mercato locale entro un anno.

Le nuove auto elettriche Toyota: le specifiche di entrambi i modelli

La bZ3C, nata dalla collaborazione con Toyota, BYD e FAW, è un crossover elettrico progettato per gli utenti appartenenti alla Generazione Z. L’auto possiede un design molto moderno e dal carattere distintivo. Il lato frontale ha fari sottili che vanno ad estendersi occupando tutta la lunghezza. Non sono stati condivisi dettagli tecnici precisi ma è molto probabile che la Toyota adotti le Blade Battery di BYD aventi celle del tipo LFP, in modo da garantire ai guidatori ottime prestazioni e più sicurezza.

Il secondo modello, la bZ3X, è stato realizzato invece con GAC ed ha un target differente. Si rivolge infatti alle famiglie, regalando un ampio spazio e comfort. Entrambi i veicoli sono dotati di tecnologia di ultima generazione e dei più recenti sistemi di assistenza alla guida sviluppati dalla Toyota. Gli interni di tale modello hanno uno stile minimalista con un’ampia plancia dominata principalmente da un display che consente l’accesso a tutte le funzionalità inserite nell’auto.

Seppur non siano stati forniti i dettagli tecnici delle due vetture, si prevede che la Toyota possa rivelarli al pubblico fra pochi mesi, quando si avvicinerà il momento del lancio sul mercato in Cina. Non si sa se i modelli arriveranno in qualche modo anche sul nostro mercato, ma alcuni esperti non sono tanti fiduciosi. I modelli, che siano sul settore cinese ed europeo, mostrano ugualmente l’impegno della Toyota nello spingere verso la mobilità elettrica e sostenibile.