Il conto alla rovescia è iniziato: entro il 2025, la tanto attesa BYD Seagull arriverà in Europa, promettendo di sconvolgere il mondo delle auto elettriche. Come? con il suo costo molto conveniente e con una resa decisamente interessante. A dire il vero, formalmente, l’ufficialità non è ancora stata data, ma le parole della presidente di BYD, Stella Lì, riportate sul Corriere della Sera confermano che a breve arriverà un’utilitaria low cost adatta proprio al mercato europeo.

Insomma, quanto costerà esattamente la nuova BYD Seagull in Italia? In Cina costa sui 9.000 euro, ma in Europa purtroppo il prezzo difficilmente si manterrà in doppia cifra. I dazi doganali, uniti all’IVA, al trasporto e all’importazione (più tutto il resto) ne andranno ad aumentare inevitabilmente il prezzo. In sostanza, la cifra reale dovrebbe aggirarsi sui 17-18.000 euro, che comunque non è affatto male.

La BYD Seagull riuscirà a conquistare il mercato europeo?

Non è soltanto il prezzo tanto allettante a rendere la BYD Seagull un’auto elettrica molto interessante per i consumatori europei. Attraverso la sua autonomia di 320 km, alle dimensioni compatte e ad una serie di tecnologie all’avanguardia integrate, questo modello riesce a dare ai possibili acquirenti un’alternativa completa anche se racchiusa in poco spazio e ad un poco prezzo. Tra i sistemi con cui è dotata l’auto c’è un infotainment touch screen da 12,8 pollici.

Se poi la si confronta con altre auto elettriche sul mercato, la BYD Seagull si distingue per la sua autonomia competitiva e le sue dimensioni più generose delle altre. Questo la pone al di sopra di modelli come la Citroen e-C3 e addirittura più grande anche dell’ultima Fiat Panda. Attraverso il suo arrivo sul mercato, con tali caratteristiche e con un costo così pazzesco, in molti si aspettano che il nuovo modello BYD riesca a portare una novità grandiosa nel settore e che possa diventare facilmente una delle auto elettriche più vendute in tutta Europa. Sarà così? Dovremo attendere il suo arrivo ufficiale per saperlo.