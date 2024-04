Oggi vogliamo parlarvi di un tablet economico ma veramente interessante, che ha un focus ben preciso, oltre ad un target a fuoco. Scusate il gioco di parole, ma era necessario. Ci riferiamo all’ottimo OnePlus Pad Go, un dispositivo che arriva per conquistare la fascia medio-bassa del mercato e che si rivolge, essenzialmente, a tutti coloro che vogliono un prodotto con cui guardare film e serie TV in streaming, con cui mostrare presentazioni, video, PDF in giro con i propri clienti, ma non solo. Non è il prodotto perfetto con cui giocare, ma non nasce per quello. Ha una caratteristica ben delineata che lo porta ad essere “un best buy” per chi ha quella particolare esigenza. Costa solo 329,00€ di listino ma presto lo potremo trovare anche a meno con lo street price di Amazon o con qualche offerta dedicata. Intanto noi vi lasciamo qui il link per l’acquisto diretto.

Confezione

La confezione è in puro stile OnePlus anche se è scarna; troviamo solo il tablet, la tessera per il Red Cable Club e il cavo di alimentazione USB Type-C di silicone e in colorazione rossa. Nessun caricatore, quindi. Per me non è stato un problema perché sono pieno di adattatori (uso quello del OnePlus 12 5G da 100W, ad esempio) ma su Amazon ne potrete comprare quanti ne volete a prezzi concorrenziali e con potenze differenti.

Design e materiali

Qui troviamo un device meraviglioso; pesa solo 532 grammi, ben distribuiti ma devo ammettere che si sentono. Le dimensioni complessive sono di 255,12 x 188,04 x 6,89 mm; è piccolo e compatto, il giusto. Si tiene benissimo in mano e il pannello è da circa 11 pollici.

Si tratta di uno schermo LCD da circa 11 pollici ben definito, che ha una risoluzione fantastica. Di fatto abbiamo 2408 x 1720 pixel, con 260 PPI al seguito. Non manca il refresh rate da 90 Hz, il campionamento del tocco a 180 Hz, il rapporto schermo-scocca dell’86,40% e il contrasto è di 1500:1. Dulcis in fundo, la luminosità complessivo è di 400 nit. Capite bene che queste features rendono il dispositivo perfettamente a fuoco per chi vuole un prodotto con cui guardare film e serie TV in streaming, contenuti video e non solo. È perfetto per l’intrattenimento multimediale, d’altronde, quanti gadget simili trovate che, a questo prezzo, hanno uno schermo 2K?

Caratteristiche tecniche

Dobbiamo essere onesti: il processore MediaTek Helio G99 non è un fulmine di potenza e va bene così. Seppur non sia estremamente esagerato, va benissimo per tutte le operazioni più impegnative, anche per i videogame da mobile. Pensiamo infatti a Real Racing 3 che gira tutto sommato molto bene, oppure ancora, a app di social network. Io l’ho utilizzato come tablet aziendale, per mostrare i miei lavori ai clienti in mobilità, i PDF da firmare e non solo. Il merito è anche della porta USB Type-C che permette di collegare periferiche come SSD esterni senza il minimo problema.

La RAM è di tipo LPDDR4X ed è da 8 GB, mentre la memoria interna è UFS 2.2 da 128 o 256 GB. La versione in prova ha anche il supporto alla SIM fisica; possiamo inserire una scheda con un numero e quindi usare il tablet anche navigare con un piano LTE. Ottimo per un device da poco più di 300 euro.

La batteria infine, mi ha stupito: è una cella energetica da 8000 mAh con supporto alla ricarica da 33W. Dura tanto e si ricarica in breve tempo. La connettività è completa con il Wi-Fi 5 e il supporto al Bluetooth 5.2; fra le altre cose, troviamo a bordi quattro speaker stereo e il Dolby Atmos.

Il sistema operativo è Android con skin OxygenOS 13.2, si sblocca mediante volto ma io non l’ho adottato; preferisco il buon caro codice alfanumerico a quattro cifre.

Piccola menzione per il comparto fotografico: abbiamo due sensori da 8 megapixel ciascuno che permettono di girare video in FullHD a 1080p a 30 fps.

Conclusioni

Come avrete visto, questo è un prodotto a fuoco, pensato per chi vuole un device per l’intrattenimento multimediale domestico e in mobilità. Non è fatto per giocare, per lavorare o per compiti impegnativi; scordatevi l’editing video in 4K, ad esempio, ma va bene così. Costa poco, solo 329,00€, ma offre tanto.

Come si dice? Nella botte piccola c’è il vino buono, vero? Bene: OnePlus Pad Go è questo, ma è molto di più. Onestamente io l’ho trovato sensato e mi è piaciuto. Voi cosa ne pensate? Per voi hanno ancora senso questi prodotti o preferite le macchine ben più potenti che vi permettono di lavorare ad alti livelli? Considerate ancora i cari e vecchi tablet per lo streaming e per la navigazione o usate solo lo smartphone?