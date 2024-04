Motorola Moto G84 lo possiamo definire come uno smartphone di fascia medio-bassa, un prodotto che racchiude al proprio interno le migliori specifiche tecniche per il livello di prezzo di riferimento, reso ancora più interessante dalla presenza di uno sconto speciale che riduce ulteriormente la spesa da sostenere.

Il prodotto viene oggi commercializzato nella sua variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, che comunque risulta essere facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD, passando poi per l’ampio display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, trattasi di un componente con risoluzione FullHD+ a refresh rate a 120Hz, che viene completato, prima dalla connettività 5G, poi comunque da una batteria da 5000mAh, pronta a garantire una autonomia superiore al normale.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere sul nostro canale Telegram ufficiale, con anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Motorola Moto G84: le offerte sono assolutamente folli

Motorola Moto G84 è da acquistare subito a questo prezzo, infatti lo smartphone dell’azienda rientra perfettamente nella fascia medio-bassa, con la sua cifra di listino che si aggira oggi attorno ai 299 euro, ma che allo stesso tempo viene fortemente ridotta da Amazon, con uno sconto del 36%, sino a raggiungere il valore finale di soli 191,15 euro. Il modello, che potete acquistare qui, è commercializzato con garanzia di 24 mesi, è completamente sbrandizzato, e ricordiamo essere restituibile entro 14 giorni dalla consegna presso il domicilio.

Al suo interno troviamo sistema operativo Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, come siamo solitamente abituati nel momento in cui parliamo dei prodotti di casa Motorola, la batteria viene supportata da una ricarica rapida a 30W, che permette così di poter tornare ad utilizzare lo smartphone in breve tempo, risultando allo stesso tempo con certificazione IP52, per la massima protezione agli agenti atmosferici. All’interno della confezione sarà possibile trovare una cover in silicone, oltre al caricabatterie.