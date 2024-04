OnePlus 13: nuovi dettagli sul prossimo smartphone top di gamma

Dai soli dettagli condivisi sul Digital Chat Station su Weibo, sembra che il prossimo OnePlus 13 prometta diversi aggiornamenti che lo andranno a render totalmente differente dal modello precedente. Grazie ad alcune indiscrezioni ora sappiamo di più sul design ed anche sulla superficie dello smartphone.

Uno dei principali cambiamenti apportati dalla OnePlus sembri riguardi il display. Questo dovrebbe essere un pannello LTPO da 6,82 pollici con risoluzione 2K. Per quanto riguarda il design, dovremmo trovare uno stile micro-curvo, leggermente curvato su tutti e quattro i bordi. Esso potrebbe conferire al OnePlus 13 una maggiore compattezza rispetto ai modelli precedenti, riducendo anche il problema dei tocchi accidentali associati. Già così sembra che lo smartphone avrà il suo perché, ma le novità e i progressi non sono di certo conclusi.

Migliorie e modifiche al OnePlus 13 secondo i rumor

OnePlus, per il modello 13, ha modificato anche il sistema di sblocco che ora dovrebbe possedere uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni. Ciò sarà sicuramente miglioramento rispetto al modello precedente, che utilizzava un “semplice” scanner ottico. In tal modo si ha invece una garantendo affidabilità e un’immediatezza di sblocco. Dalle voci sul web sembra anche che il OnePlus 13 sia equipaggiato con il nuovo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4. E la fotocamera? Il modello potrebbe presentare anche una fotocamera periscopica, con un potenziale upgrade significativo anche in tale frangente.

Anche se tali informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente dalla società, se tutto dovesse essere come riportato dai rumor, il profilo del OnePlus 13 ci apparerebbe già ben delineato. Come sempre accade con le anticipazioni sui nuovi dispositivi, però, è importante prendere queste informazioni con le pinze e non dare nulla per certo, almeno finché non ci saranno conferme ufficiali.

Il OnePlus 13, così come descritto, promette di essere un dispositivo dalle prestazioni eccellenti e con caratteristiche innovative. Tramite le migliorie riuscirebbe a continuare la tradizione della società nell’offrire device di alta qualità e all’avanguardia nel mondo degli smartphone.