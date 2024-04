Samsung Galaxy SmartTag 2 è il localizzatore bluetooth di proprietà dell’azienda sudcoreana, un prodotto che vuole scontrarsi con il rivale, quale è appunto l’Apple AirTag, proponendo esattamente le stesse specifiche tecniche e funzionalità, ma generalmente con un prezzo inferiore.

La versione più recente parte con il funzionamento a pile, infatti al suo interno deve essere integrata una pila a bottone, precisamente CR2032, che si trova inclusa direttamente in confezione, così da garantire il funzionamento per diversi mesi, prima di dover ricorrere al cambio (è a tutti gli effetti una batteria a lunga durata). La resistenza, nonché certificazione, IP67, permette comunque di godere dello stesso prodotto anche con gli agenti atmosferici, ed immersione, senza doversi preoccupare che si possa rovinare o quant’altro.

Samsung Galaxy SmartTag 2: che offerta folle su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di acquistare lo SmartTag 2 di Samsung, un piccolo accessorio che può svoltare la sicurezza dei vostri bagagli ed oggetti personali, date le ridottissime dimensioni, ed il prezzo davvero minimo. Dovete sapere, infatti, che il suo listino sarebbe di 39,90 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di abbassare ulteriormente il livello di spesa da sostenere, fino a soli 28,21 euro (applicando circa il 29% di sconto). L’ordine può essere completato qui.

Tra le varie specifiche tecniche non raccontate in precedenza, vi possiamo dire avere un peso effettivo di soli 14 grammi, con dimensioni che raggiungono 5,24 x 0,8 x 2,88 centimetri, può stare senza problemi nel palmo di una mano, per intenderci. Il funzionamento è garantito, prima di tutto, con i dispositivi di casa Samsung, grazie alla connettività bluetooth. Al suo interno, ovviamente, si trova un chip GPS che facilita la verifica della posizione praticamente in ogni luogo.