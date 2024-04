GUIDA: come evitare di cadere in una TRUFFA phishing

Il web è una fucina di possibilità per gli utenti ma allo stesso tempo può essere anche un mezzo attraverso il quale possono crearsi grossi grattacapi. Internet è croce e delizia, croce in particolar modo quando ci si ritrova di fronte ad una truffa.

Sono diverse le tipologie di truffe esistenti, ma quella che sta andando per la maggiore riguarda il phishing.

Cos’è il phishing e perché è la truffa più pericolosa

Quando si parla di phishing, si intende una sorta di “pesca” da parte dei truffatori, i quali provano in ogni modo a far abboccare la vittima. In che modo? Semplicemente inviando una miriade di messaggi a migliaia e migliaia di persone. Tra tutte queste, qualcuno ci dovrà pur cascare, o meglio questa è l’idea che i malfattori si fanno.

Il messaggio in genere è molto invitante, con una promessa in soldi, in premi, in vincite varie o riguardo ad un incontro con un’altra persona. Potrebbe infatti capitare di ritrovarsi di fronte ad un messaggio in cui una donna molto avvenente cerchi di conoscere l’utente che lo riceve. Al 99,9% si tratta di una truffa phishing, ma cosa bisogna fare per evitare di cascarci?

Come evitare un tentativo di phishing

Ci sono diverse indicazioni da tenere in conto quando si vuole evitare un tentativo di phishing. La prima è sicuramente l’indirizzo e-mail mittente, quello che manda il messaggio ai malcapitati di turno: dando uno sguardo alla sua composizione si capisce subito che è un fake. In genere le lettere sono messe a caso, soprattutto dopo la “@”.

Onde evitare di cascarci, è necessario assolutamente evitare di cliccare su link ben precisi. Parte infatti da lì la truffa vera e propria, ovvero una volta aperto il collegamento ipertestuale.

Come si capisce che un messaggio è in realtà un tentativo di phishing? Sovente questo tipo di testi vengono scritti con un italiano davvero pessimo o in lingua madre. Qualsiasi promessa di conoscenza, di guadagno, riguardante premi in criptovalute può rivelarsi un inganno molto pericoloso.