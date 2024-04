Shenxing Plus di CATL: la batteria per auto elettriche con ricarica rapidissima

CATL, uno dei leader mondiali nella produzione di batterie destinate auto elettriche, sta per rivoluzionare il settore. L’azienda ha annunciato la creazione della batteria Shenxing Plus, capace di ricaricare 600 km di autonomia in appena 10 minuti. Straordinario vero? Con questa grandiosa creazione si potranno superare le barriere oggi presenti che vanno a limitare la ricarica e che preoccupano molti consumatori.

Le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), la tipologia della Shenxing Plus, hanno guadagnato parecchio terreno ultimamente nel settore. Il loro uso sta raggiungendo picchi straordinari nelle auto elettriche. L’azienda, con le sue sperimentazioni, ha saputo creare una batteria capace di colmare il divario di velocità di ricarica tra le LFP e le più comuni al litio-nichel-manganese-cobalto. In tal modo ha fatto sì che le prime divenissero una scelta più intelligente per i diversi consumatori. La Shenxing Plus, inoltre, regala all’auto una densità energetica di 205 Wh/kg, andando a ridurre di parecchio il divario con le batterie NCM.

Più autonomia e più potenza con la batteria Shenxing Plus

La tecnologia della batteria Shenxing Plus si basa sull’architettura CTB 3.0, che utilizza un materiale specifico 3D a nido d’ape. Oltre a questo, per la sua costruzione, viene usata la soluzione Cell to Body così da aumentare l’utilizzo dell’intero volume della batteria del 7%. Ciò consente di raggiungere non soltanto una densità energetica nettamente maggiore, ma anche prestazioni di ricarica mai sperimentate.

Per quanto riferito dalla stessa CATL, una batteria Shenxing Plus può teoricamente offrire fino a 1.000 km di autonomia CLTC (circa 7-800 km WLTP). Questo però dipende anche dalla dimensione della batteria. Tale sviluppo va a mettere la CATL direttamente in competizione con altre aziende che hanno creato batterie con autonomia simile, scatenando scontri per il primato. La Shenxing Plus non si limita però solo a prestazioni eccezionali di ricarica e autonomia, questo farà la differenza. La società promette anche un’elevata efficienza di raffreddamento, ideale per le auto elettriche. Inoltre, al pacchetto già grandioso così, aggiunge la presenza di un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per la gestione del sistema di gestione della batteria (BMS), per una maggiore durata e affidabilità con il passare del tempo.