Per questi ultimi giorni di aprile, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre ad alcuni suoi già clienti una novità. In particolare, in questi intimi giorni è stata resa disponibile una nuova opzione aggiuntiva denominata TIM xTe 200 SMS Top. Alcuni fortunati clienti, potranno attivare questa opzione aggiuntiva se sarà proposta o sull’app ufficiale MyTIM oppure nella sezione dedicata presente sul sito ufficiale dell’operatore. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM xTe 200 SMS Top, nuova opzione aggiuntiva per alcuni già clienti

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una nuova super opzione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’opzione aggiuntiva denominata TIM XTe 200 SMS Top. Come suggerisce il nome, questa nuova opzione permetterà agli utenti di ricevere ogni mese fino a 200 SMS verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e non solo.

Con la nuova opzione aggiuntiva, infatti, gli utenti potranno inoltre avere accesso ad alcuni servizi. In particolare, gli utenti avranno a disposizione i servizi LoSai e ChiamamiOra di TIM. Avranno poi a disposizione anche la casella di posta certificata dell’operatore, ovvero TIM Pec. Per avere tutto quello compreso in questa nuova opzione aggiuntiva, gli utenti dovranno sostenere un costo di 2,99 euro al mese. Insomma, si tratta di un’altra bella iniziativa quella proposta dall’operatore telefonico italiano TIM.

Ricordiamo comunque che questa opzione si potrà abbinare a una delle offerte di rete mobile disponibili. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata TIM 5G Power Famiglia. Quest’ultima è un’offerta di rete mobile riservata a tutti i già clienti di rete fissa di TIM. In particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Tutto questo sarà disponibile ad un costo di 9,99 euro al mese.