E-MILES: il quadriciclo elettrico stampato in 3D e senza volante

La mobilità elettrica sta subendo strane rivoluzioni. In che senso direte voi? Ora vedrete. Vengono creati sempre più modelli particolari ed innovative grazie ad alcune aziende come la e-Miles che ha ridefinito il concetto di veicolo urbano. Ebbene, la società ha realizzato un nuovo quadriciclo usando una stampante 3D, dimostrando quanto il futuro di una produzione veloce e sostenibile sia più vicino di quanto si creda.

La e-Miles Company, con ha sede a Barcellona, ha immesso sul mercato il suo primissimo modello a 4 ruote, la E-Miles. Questa strana “auto” possiede un design a dir poco unico e avanguardistico. La vettura ha una lunghezza di soli 2,95 m ed un peso di 600 kg, così basso che un buon palestrato potrebbe facilmente sollevarla. Il quadriciclo è ovviamente progettato per la città dando l’opzione di acquistare un veicolo pratico e sostenibile.

Mai guidata un’auto con un joystick? Ora potresti con il quadriciclo e-Miles

Ciò che rende davvero unico l’e-Miles è lo stile particolare che oltre all’esterno ritroviamo all’interno. Con una carrozzeria camouflage che cattura l’attenzione, il passeggero può entrare nel quadriciclo accedendo tramite un grande sportellone frontale, simile al concept della Microlino. A differenza di altri veicoli, però, mancano sia il pedale dell’acceleratore che il volante. Ma come si può mai guidare? Ora ci arriviamo. Il veicolo è guidato attraverso un joystick, simile a un videogioco, dando un’esperienza di guida nuova e futuristica.

All’interno del quadriciclo, si trova un grande schermo da 23 pollici fornisce tutte le informazioni necessarie al conducente, inclusi gli specchietti retrovisori digitali. Anche se nel modello finale sono stati raggiunti gli specchietti tradizionali, è comunque evidente come la e-Miles abbia cercato di introdurre tanta tecnologia da far a meno dei sistemi classici. Dal punto di vista delle prestazioni, il quadriciclo è alimentato da un motore da 8 kW/10,8 CV. Questo consente di raggiungere una velocità massima di 85 km/h. L’autonomia, per quanto dichiarato dalla società, è di circa 120 km e grazie alla possibilità di ricaricarsi in circa 8 ore a casa il quadriciclo si presenta ancor di più come una soluzione pratica e accessibile per la guida urbana.

Il veicolo è stato presentato solo in una variante cargo in Svezia, dove sarà utilizzato da IKEA per consegnare i pacchi ai clienti. L’obiettivo di e-Miles, tuttavia, è ben diverso. Lo scopo è quello di rendere disponibile il quadriciclo in tutta Europa, dando a tutti la possibilità di guidare un veicolo elettrico in città comodo e compatto.