DEEBOT T30 Omni: il robot da battere che aspira e lava il pavimento

L’impatto della tecnologia sulla vita delle persone è visibile ad oggi ad occhio nudo e non rappresenta più una sorte di tabù. Chi ama il mondo hi-tech sa che ogni dispositivo può essere in grado di aiutare, semplificare ed allo stesso tempo dare nuovi spunti per svolgere una qualsiasi azione.

Lato faccende domestiche ad esempio, tornano ad oggi fondamentali i robot aspirapolvere, prodotti arrivati ad un livello ormai impeccabile. Tra le aziende produttrici migliori in assoluto, referenziate bene in ogni paese del mondo, non può che figurare anche il buon nome di Ecovacs, vero colosso nella produzione di robot aspirapolvere.

Ebbene, proprio in questi giorni abbiamo avuto modo di mettere le mani su un gioiellino delle pulizie, un assistente domestico in grado di annullare ogni fatica manuale e soprattutto lo sporco in ogni sua forma. Il Deebot T30 Omni ci ha dimostrato quanto sia ad oggi fondamentale avere in famiglia un robot di questa caratura, leggermente costoso ma al top della gamma. Arriva con una stazione inclusa dove oltre a ricaricarsi svolge tante altre funzioni, e tutte in maniera autonoma.

Deebot T30 Omni, l’estetica prima di tutto: bello, resistente e… Smart!

Questo straordinario automa del mondo delle pulizie si mostra in più versioni di colore sul sito del produttore e riesce ad adattarsi in maniera perfetta ad ogni tipo di arredamento. Il design circolare tipico dei robot aspirapolvere di Ecovacs è impreziosito da tanti tratti caratteristici del brand, come il posizionamento di alcuni sensori essenziali e rifiniture premium che l’utente ricerca.

Sulla parte retrostante ecco il serbatoio trasparente a vista, scelta che consente al cliente di dare uno sguardo al livello dell’acqua residua senza dover fermare il processo di pulizia. Si tratta quindi di una trovata estetica ma allo stesso tempo anche funzionale. L’eleganza fa parte di una visione che Deebot ha intrinseca nella sua essenza: ogni robot infatti, come riferito per i dettagli, incorna quell’ideale di eleganza e perfezione che tutti desiderano quando spendono cifre importanti.

Il design di questo Deebot T30 Omni riesce ad integrarsi in maniera ottimale con l’arredamento e non disturba a primo impatto visivo. Tutto è stato ridisegnato: oltre al serbatoio dell’acqua appena citato infatti, abbiamo notato il comando a pedale e anche la stazione interamente riprogettata.

La semplicità di pulizia nel suo design

Volete un gran vantaggio? Questo Deebot T30 Omni è semplicissimo da ripulire grazie alla sua piastra di base rimovibile. La struttura di filtraggio in dotazione è stata aggiornata appositamente. L’estetica è stata favorita da questa scelta siccome il design resta un monoblocco lineare. Problemi di pulizia? Assolutamente no. Basta effettuare un intervento in piena autonomia ogni 5 mesi per avere un funzionamento corretto.

Il Deebot T30 Omni ci ha sorpreso per le sue funzioni e prestazioni, è anche molto pratico

Il primo aspetto fondamentale di un robot aspirapolvere (che in questo caso lava anche il pavimento) è la potenza del motore. L’aspirazione di ogni briciola depositata al suolo è garantita da un nuovissimo motore pensato e prodotto con un design dei condotti lineare e ad alta velocità.

La potenza di 11.000 pa generata mostra un’efficienza di pulizia senza precedenti su tutte le superfici ed in particolare modo sui tappeti. L’esperienza conferita agli utenti è pazzesca ed effettivamente, rispetto ad altri pdototti della concorrenza ci ha stupito e non poco. La durata della batteria arriva ad un massimo di 200 minuti.

Sistema di pulizia OZMO TURBO 2.0 e il lavaggio del pavimento

Ovviamente influisce in maniera particolare il sistema OZMO TURBO 2.0, in grado di offrire un grado di pulizia superiore. La rimozione delle macchie dal pavimento è davvero pazzesca: basta che sul robot passi una volta per cominciare a vedere un netto miglioramento, fino a vedere ogni macchia scomparire. Abbiamo ripulito macchie anche più ostinate in breve tempo.

La gestione del serbatoio d’acqua è incredibile grazie al controllo del serbatoio da 55 ml, rifornito automaticamente dal robot che si reca presso la stazione di ricarica per riempirsi di nuovo.

Lavaggio con sollevamento automatico

Una tecnologia basata sugli ultrasuoni porta il Deebot T30 Omni a riconoscere i tappeti con precisione disarmante. Una volta rilevato il tappeto, il sistema di pulizia automatico si occupa del sollevamento delle spazzole.

Lo scopo è non bagnare il tappeto: in quell’istante, esattamente in piena sinergia con il sollevamento di 9 mm delle spazzole, il flusso d’acqua si ferma e si attiva quello di aspirazione.

Tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle

Nessun problema per la formazione di eventuali grovigli: c’è la tecnologia ZeroTangle Anti-Groviglio. Il Deebot T30 riesce infatti a prevenire la formazione di grovigli senza problemi grazie alla presenza dei doppi denti a pettine che incanalano il flusso di quanto aspirato. C’è anche una spazzola a rullo anti-groviglio, pensata appositamente per non bloccarsi anche di fronte a capelli e peli di animale.

Influiscono particolarmente le setole piatte a 21° e le setole angolate che, ruotando verso l’esterno, offrono un’esperienza di pulizia totalmente innovativa. La nuova concezione con cui queste specifiche sono state pensate è visibile ad occhio nudo e l’impatto sulle prestazioni si vede fin da subito. Non abbiamo avuto alcun problema in questi giorni di utilizzo pur avendo diversi animali in giro tra l’ambiente domestico e il giardino. Da tutto ciò non può che derivare una manutenzione minima, ma solo dopo svariati utilizzi.

TrueDetect 3D 3.0

La funzione chiave di questo robot è certamente il TrueDetect 3D 3.0, ovvero la feature che consente al prodotto di identificare gli oggetti che incontra sul suo tragitto in fase di pulizia.

Servendosi di modelli a luce infrarossa strutturata appositamente per decifrare tutti i lati e contorni tridimensionali degli oggetti, capendone rapidamente anche la profondità. Questo processo permette di evitare con grande precisione gli ostacoli, sia quelli fissi che quelli lasciati appositamente sul pavimento.

TrueMapping 2.0

Se qualcuno si fosse interrogato su come questo robot riesce a capire dove andare e a pulire in ogni angolo meticolosamente, basta capire cos’è il sistema TrueMapping 2.0. Con questa tecnologia adottata da Deebot la mappatura dell’ambiente avviene in maniera rapida e pratica, con la scansione e di un ambiente di 100 metri quadri in poco più di 5 minuti.

Sfruttando questa risorsa il T30 Omni gestisce il percorso in maniera smart e precisa utilizzando i suoi sensori di riconoscimento automatico per evitare di cascare dai gradini di un’eventuale scala. Non abbiamo avuto problemi con le pulizie al piano di sopra, con il robot che, arrivato alle scale, ha riconosciuto il pericolo tornando abilmente indietro.

Lo tocchi col piede e… pronti, partenza, via!

Stupisce fin dal primo momento la semplicità con cui il robot di avvia: basta toccarlo con il piede sul paracolpi e inizia a girare per la casa.

La stazione Mini OMNI Station in dotazione è spettacolare

Non si tratterebbe di un robot aspirapolvere di livello se non ci fosse al seguito una stazione degna di nota. La nuova Mini Omni Station in dotazione all’intera Deebot T30 Family concede una qualità in particolare: è ridotta in termini di dimensioni e non ingombra per nulla. Il volume infatti è stato ridotto del 30% così come il profilo ed è anche il 10% più stretta. In questo modo non c’è alcun bisogno di farsi prendere dal panico quando si cerca il posto in casa in cui installarla.

La sua composizione permette di accedere rapidamente al serbatoio dell’acqua e un altro punto di forza è certamente la silenziosità. Venendo alla sua utilità, si occupa di svuotare il robot dalla sporcizia immagazzinata e di rifornire l’acqua nel serbatoio automaticamente.

Applicazione ufficiale e assistente vocale YIKO

Uno dei punti di riferimento di questo Deebot T30 Omni è certamente l’assistente vocale YIKO. Elaborato con l’intelligenza artificiale, concede un’esperienza pazzesca a chi vuole gestire il robot con i comandi vocali.

La sua abilità di comprensione è stata migliorata in maniera decisamente accurata. I comandi da impartirgli sono tantissimi, del tipo: “Lava la cucina“, “Fai una nuova mappa“, “Pulisci stanza 1 e la cucina” e molto altro.

Tutto è gestibile anche mediante l’ottima applicazione ufficiale, Ecovacs Home. È proprio l’app a ricordare all’utente di sostituire gli accessori, di pulire anche quando ci si trova fuori casa e di monitorare il tutto, a partire dalla configurazione iniziale. C’è anche la modalità Auto per impostare la pulizia quotidiana.

Usando Ecovacs Home si può inoltre regolare il livello dell’acqua, la potenza di aspirazione e controllare minuziosamente la mappatura della casa. Chi vuole impostare dei limiti al robot, può farlo selezionando dei limiti invisibili anche una tantum.

Prezzo e disponibilità

L’Ecovacs Deebot T30 Omni sul sito ufficiale ha un prezzo di 899 € compreso di stazione Mini Omni Station. La garanzia è di 2 anni copre eventuali guasti improvvisi.

Il pagamento è possibile con tutti i metodi desiderati tra cui MasterCard, VISA, American Express e anche PayPal. Con quest’ultimo si può optare anche per 3 rate senza interessi e senza busta paga. L’acquisto è compreso di spedizione gratuita a casa e ci sono 30 giorni di tempo per restituirlo.

È inoltre attualmente in vigore una promozione sul prodotto: si possono risparmiare 100 € acquistandolo su Amazon e applicando il coupon prima dell’acquisto. Il prezzo finale è dunque di 799 €.

Conclusioni

Avere a disposizione un robot aspirapolvere di questo calibro è ovviamente un valore aggiunto in casa e noi lo abbiamo constatato alla grande. Il Deebot T30 Omni è una delle massime espressioni di Ecovacs che si conferma leader nel mondo dei robot dedicati alle pulizie.

Asserito che i prezzi per un prodotto di grande qualità sono questi, l’ago della bilancia pende decisamente a favore del T30 che, oltre ad aspirare ogni briciola, e anche in grado di effettuare un lavaggio impeccabile del pavimento. Non necessita di alcun intervento umano se non per avviarlo, ma alla fine basta solo un piccolo calcetto col piede.

Ne consigliamo tranquillamente l’acquisto soprattutto con la promozione indicata poche righe più in alto.