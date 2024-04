WindTRE: ecco quanto costa aggiungere il 5G alle offerte

C’è tanta confusione sul mercato della telefonia mobile italiana, fortunatamente una sorta di abbondanza. Gli utenti infatti non sanno che soluzione scegliere quando cambiano gestore, anche se tutti ormai sono inclini a definire uno di questi come il più interessante del momento: si tratta di WindTRE.

La famosa azienda, frutto di una fusione avvenuta ormai qualche anno fa, è riuscita a macinare talmente tanto terreno da lasciare indietro tutti gli altri. Stando a quanto pubblicato anche sul sito ufficiale, le offerte mobili di gran livello sono molte, ma oggi il discorso riguarda tutt’altro. Chi vuole infatti avere a che fare con il 5G di WindTRE, deve semplicemente sfruttare l’occasione.

Lo standard di rete più potente in dotazione al gestore fino ad oggi era disponibile solo con alcuni piani ben precisi, ma adesso sembra che tutto sia in fase di cambiamento.

WindTRE: ora tutti possono avere il 5G pagando una piccola somma

Finalmente tutti gli utenti WindTRE possono avere a disposizione l’opportunità di abilitare la rete 5G mantenendo la loro offerta attuale. Grazie ad un’iniziativa disponibile nei negozi autorizzati del celebre gestore, si può proseguire senza il cambiamento di piano.

Per abilitare dunque la rete 5G in questo modo, bisogna fare riferimento alla nuova iniziativa che prende il nome di “5G Per Te“. Questa è disponibile anche per tutti coloro che utilizzano come metodo di pagamento principale Easy Pay. La versione in questo caso si chiama “5G Per Te Easy Pay“.

Basta pagare solo 1,99 € al mese con il rinnovo automatico. Scegliere questa soluzione significa avere a disposizione il passaggio dalla rete 4G a quella 5G, velocità fino a 2 Gbps e Priority Pass. In più tutti gli utenti che aderiscono a questa opzione, possono avere ogni mese altri 5 giga in omaggio sulla loro offerta. Non vi resta altro che recarvi in un centro WindTRE e sottoscrivere.