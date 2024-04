Geekom è un’azienda di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in passato, con un paio di recensioni pubblicate qualche mese fa; è specializzata nella produzione di mini PC, ovvero piccoli computer che puntano fortissimo sulla portabilità, infatti hanno ridotte dimensioni, mantenendo comunque una serie di specifiche tecniche di alto livello, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Tra i prodotti di maggiore interesse commerciale troviamo Geekom XT12 Pro, un mini PC, novità del 2024, che include al proprio interno nientemeno che il processore di punta di Intel, quale è Intel Core i9 di dodicesima generazione, ma anche tantissime specifiche tecniche di alto livello, che portano ad avere la possibilità di collegare monitor in 8K o due display in contemporanea con risoluzione che può raggiungere, ed essere stabile, in 4K a 60fps. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il design del prodotto recensito è perfettamente allineato con gli standard dei modelli già visti qui su TecnoAndroid, è dotato di una forma cubica, con dimensioni di 11,1 x 11,68 x 3,84 centimetri, ed un peso di soli 550 grammi. Come avete potuto intendere, la portabilità è assolutamente estrema, infatti è facilissimo posizionarlo in uno zaino o in una borsa, senza andare ad appesantire più di tanto. I materiali sono di qualità, è realizzato prevalentemente in metallo, molto resistente sia agli urti che ai graffi (oltretutto non trattiene le impronte), con colorazione argentata su tutta la superficie, e rivestimento opaco. Le griglie di aerazione sono posizionate sui due lati e posteriormente, andando così ad aerare perfettamente l’interno, evitando il raggiungimento di temperature troppo elevate. Prima di venire messo in commercio, il dispositivo è stato sottoposto dall’azienda produttrice a molteplici test, tra cui vibrazione, temperatura elevata, altitudine, umidità e caduta, per essere certi di dare all’utente la migliore versione possibile.

La scritta Geekom, stampata superiormente, conferisce un’eleganza superiore al normale. All’interno della confezione l’utente troverà, oltre al Geekom XT12 Pro, il manuale utente, per comprenderne perfettamente il funzionamento, il cavo HDMI per il collegamento ad un monitor, il cavo e l’adattatore di alimentazione (data l’assenza di una batteria integrata), con il supporto VESA. E’ da ricordare, infatti, che il prodotto può essere posizionato tranquillamente su un piano di lavoro, sfruttando i piedini gommati sottostanti, che creano il giusto attrito per evitare lo scivolamento, oppure montato a parete (ma anche nella parte posteriore del monitor), sfruttando il supporto VESA di cui sopra. Tutto questo aiuta sicuramente a migliorare notevolmente la portabilità del prodotto, essendo piccolo può facilmente venire posizionato in uno zaino, ma allo stesso tempo rende più facile il posizionamento in un piano di lavoro, poiché l’idea di attaccarlo fisicamente alla parte posteriore di un monitor, anche in pianta stabile, semplifica di molto l’ingombro sulla scrivania, dando la possibilità di sfruttare lo spazio a disposizione per qualsiasi altro oggetto o prodotto che si voglia posizionare a sua volta.

Specifiche tecniche

Alla base di questo mini PC troviamo senza dubbio il processore, l’Intel Core i9 di dodicesima generazione (modello i9-12900H), capace di garantire una velocità di elaborazione decisamente superiore al normale. Sebbene non sia presente una scheda grafica di livello, in quanto la GPU si affida all’Intel Iris Xe, il dispositivo riesce a raggiungere livelli eccellenti, sia in termini di elaborazione grafica che computazionale. L’Intel i9, con un TDP da 35W, offre 14 core, 24 MB di Intel Smart Cace e 20 threads, per un’efficienza del 27% superiore al concorrente diretto di AMD, quale è AMD R9-6900HX.

La RAM è DDR a doppio canale, con possibilità di espanderla fino a 64GB, ma di base sono 32GB, con SSD M.2 2280 PCie Gen 4*4 da 1TB, ma espandibile a sua volta fino a 2TB (è presente anche uno slot SSD SATA M.2 2242 da utilizzare fino a 1TB, quindi idealmente la memoria interna potrebbe essere di massimo 3TB). Tutto questo porta, come è facilmente intuibile, a prestazioni molto interessanti, ed una reattività che difficilmente abbiamo potuto trovare su altri mini PC in commercio, riuscendo a coprire i più svariati ambiti, dalle attività più semplici (come la navigazione web), sino ad arrivare all’editing video 4K, la modellazione 3D e tutto ciò che potrebbe stimolare la vostra creatività.

L’effettiva potenza del mini PC non deve assolutamente farvi temere in termini di temperatura interna, infatti Geekom XT12 Pro è stato dotato di tubi in rame e di una ventola molto silenziosa al suo interno, combinata con il sistema di raffreddamento IceBlast 1.0. Il sistema di dissipazione riesce a mantenere fresco e stabile il dispositivo, senza arrivare ad avere una rumorosità superiore al normale, o comunque l’atteso per un prodotto di questo tipo.

Connettività e Sistema operativo

Il fulcro dell’esperienza legata ad un mini PC è sicuramente dettata dalla connettività garantita, in quanto è fondamentale avere la possibilità di collegare più prodotti possibili, mentre ci si trova in portabilità, o in movimento. Tutti i connettori fisici sono posizionati sui lati “corti” del device: anteriormente troviamo 2 porte USB-A 3.2 Gen 2 ed un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie, posteriormente invece una porta USB-A 3.2 Gen 2, due HDMI 2.0, 2 USB-C Gen3 (con supporto power delivery), una ethernet 2.5G, una porta USB-A ed il connettore per il collegamento alla presa di alimentazione. E’ quasi superfluo ricordarlo, Geekom XT12 Pro non integra una batteria, per il corretto funzionamento deve essere sempre collegato fisicamente ad una presa di corrente. Tutta questa connettività di alto livello spinge il consumatore verso un utilizzo contemporaneo di più schermi con lo stesso dispositivo, entrambi con risoluzione anche in 4K a 60fps; in alternativa, sfruttando la porta HDMI, sarà invece possibile collegare un monitor esterno raggiungendo anche la risoluzione in 8K.

La scelta di inserire due porte Thunderbolt 4 (le USB-C Gen3), porta ad un trasferimento di dati davvero rapidissimo, infatti si possono trasferire fino a 40 GB/s, ed inoltre il power delivery gli permette di ricaricare ed alimentare senza problemi dispositivi esterni. Essendo il processore performante, ma la scheda grafica (GPU) non allo stesso livello, Geekom XT12 Pro prevede la possibilità di collegare una GPU esterna tramite una delle porte USB-4 (due anteriori ed una posteriore), così da riuscire a migliorare ulteriormente l’esperienza di produttività e di gioco. La connettività wireless, o virtuale, si affida al WiFi 6E dual band (a 2.4 e 5GHz), in questo modo è possibile collegare il mini PC alla rete internet; per essere sicuri di avere la migliore velocità possibile, ed evitare interferenze, o cali di velocità dovuti al WiFi (e l’eventuale distanza dal router), è possibile sfruttare la porta RJ-45 posteriore, compatibile fino a 2.5 gigabit (anche la fibra ottica FTTH, non solo FTTC).

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, senza alcuna personalizzazione grafica, l’utente che acquisterà Geekom XT12 Pro sarà certo di avere tra le mani la più pura esperienza Windows, senza modifiche da parte del produttore. Gli aggiornamenti, come per tutti i prodotti con tale OS, vengono rilasciati da Microsoft stessa, di conseguenza negli anni a venire si dipenderà solamente dalla stessa realtà americana, per la certezza di avere un prodotto sempre aggiornato e protetto da virus e malware.

Geekom XT12 Pro – conclusioni

In conclusione Geekom XT12 Pro è un mini PC di assoluta qualità, un prodotto che consigliamo ad occhi chiusi a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo di questo tipo, e vogliono puntare sin da subito all’eccellenza. I materiali di costruzione sono robusti e resistenti sul lungo periodo, il design è elegante, la connettività fisica molto fornita (se proprio manca uno slot microSD/SD) ed ovviamente un prezzo più che adeguato alla tipologia di prodotto.

L’acquisto può essere completato direttamente sul sito ufficiale di casa Geekom, direttamente a questo indirizzo, con una spesa finale di 749 euro (dalla quale è possibile scontare un 5% con il codice tapr5). Il dispositivo è stato ufficialmente presentato nel 2024, di conseguenza è uno dei modelli più recenti tra quelli disponibili a catalogo, potendo comunque mettere a disposizione dell’utente finale le componenti e le specifiche tecniche più interessanti e moderne.

I metodi di pagamento accettati sono i più comuni, infatti si può pagare con Visa o Mastercard, ma anche con il circuito Maestro, con PayPal, Apple Pay, Google Play o American Express. Gli utenti che volessero cercare di rateizzare il pagamento, potranno decidere di affidarsi a Klarna, così da suddividere in comode rate la spesa da sostenere, senza dover versare alcun tipo di interessi sulla somma rateizzata. Non esistono varianti differenti del prodotto recensito, è disponibile solamente la versione con 32GB di RAM e 1TB di ROM su SSD.

La spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita, con invio diretto dai magazzini europei, ciò sta a significare che non sarà necessario pagare dazi di importazione o tasse particolari. Dal ricevimento dell’ordine è previsto un tempo di lavorazione di 1/2 giorni, con consegna a domicilio in 3-5 giorni dall’invio. Tutti coloro che acquisteranno dal sito ufficiale, avranno diritto a ricevere 3 anni di garanzia gratuita (che coprirà comunque sempre e soltanto i difetti di fabbrica, non i danni accidentali); oltretutto, è possibile fruire anche di un servizio di reso e cambio merce entro 30 giorni, una sorta di soddisfatti o rimborsati, che Geekom ha pensato di attivare proprio per fidelizzare sempre di più la clientela che deciderà di effettuare l’ordine.

Nel caso in cui invece vogliate acquistare da Amazon, sappiate che potete farlo a questo link, sempre al prezzo di 749 euro, dal quale è possibile togliere il 5%, con l’applicazione del codice tapr5XT12 (nella pagina di riepilogo dell’ordine).