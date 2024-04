Con il blocco schermo sempre attivo, devi inserire un PIN o una sequenza ogni volta che vuoi usare il tuo Samsung Galaxy Watch. Le schermate di blocco garantiscono sicurezza e protezione. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l’inserimento di un PIN/sequenza causa più inconvenienti che altro. Ad esempio, ogni volta che si utilizza Samsung Pay è necessario inserire un PIN per completare il pagamento.

Come disattivare l’attivazione del blocco schermo sul tuo Samsung Galaxy Watch

Se sei pronto a rimuovere una volta per tutte la schermata di blocco di seguito i passaggi da seguire, prendendo come riferimento un Galaxy Watch 6. Ricordiamo che le impostazioni sono pressoché simili per una vasta gamma di smartwatch Samsung.

1. Apri la pagina delle Impostazioni

2. Seleziona Sicurezza e privacy (o Sicurezza)

3. Clicca su Blocco Schermo e completa la procedura nella schermata successiva. Sulle serie Galaxy Watch 5 e Watch 6, tocca Tipo di blocco > Nessuno. Ricordiamo che la funzione Blocco Schermo non è disponibile per Galaxy Fit o Fit 2.

Come attivare il blocco schermo solo per usare Samsung Pay

Non si può evitare di inserire il PIN durante l’utilizzo di Samsung Pay (questa è una funzionalità prevista proprio per una maggiore sicurezza durante i pagamenti). Puoi però impostarlo in modo che tu debba inserire solo il PIN durante i pagamenti e non in altri casi.

1. Cliccare Impostazioni.

2. All’interno di Impostazioni > Sicurezza e privacy.

3. Seleziona Blocco Schermo e clicca su Utilizza per > Solo pagamenti.

Disattivare il rilevamento del polso su Samsung Galaxy Watch

Infine, se hai il Samsung Galaxy Watch 6 o il Samsung Galaxy Watch 6 Classic, è disponibile un’opzione a parte per il rilevamento del polso. La disattivazione del rilevamento del polso impedisce la riapertura della schermata di blocco quando il dispositivo viene rimosso dal polso. Invece di disattivare del tutto il blocco schermo, puoi semplicemente disattivare il rilevamento del polso. Per farlo: Impostazioni > Sicurezza e privacy > Rilevamento del polso.