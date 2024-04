È da circa un anno che Google si sta impegnando per riuscire a portare le attività in tempo reale di Google Maps su iPhone, dopo tantissimi rinvii sembra che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato, a riportare questo cambiamento sono diversi utenti che tramite i loro profili Reddit e X, hanno pubblicato delle testimonianze che mostrano come l’attivazione in questo momento sia ancora sporadica ma ma presente, riprova che la funzionalità è in fase di test.

Per chi non lo sapesse le attività in tempo reale sono una funzione di iOS 16 che consente di visualizzare aggiornamenti di alcune app, come ad esempio i risultati sportivi in corso, alcuni ordini che avete effettuato o i contenuti multimediali in riproduzione, generalmente queste notifiche vengono mostrate sull’Always On display per i dispositivi che lo supportano o anche nella Dynamic Island.

Attività in tempo reale e Dynamic Island

Since when do Live Activities with Google Maps exist? pic.twitter.com/2DVDH9BDxZ — Max Jambor (@MaxJmb) April 24, 2024

A quanto pare con l’arrivo di iPhone 15 sembra che Google si sia finalmente decisa a implementare questa funzionalità in modo completo, al momento quest’ultima era disponibile solo sui dispositivi Android adesso però la situazione starebbe cambiando, infatti diversi utenti hanno condiviso gli screenshot della funzione attestando però che chi è riuscito ad utilizzarla ha potuto farlo solo per poche ore dal momento che poi quest’ultima è stata disattivata, riprova che si tratta al momento di un test.

Stando alle testimonianze le attività in tempo reale di Google Maps appaiono sugli iPhone quando vengono seguite le indicazioni stradali indipendentemente dal tipo di trasporto che viene selezionato, dunque non fa differenza tra trasporti pubblici o la normale navigazione in auto.

Non si sa dunque se questa funzionalità arriverà in tempi brevi o se ci sarà ancora da aspettare, sicuramente qualcosa si sta muovendo e si tratta di test molto sporadici, segnale però che Google sembra aver finalmente preso in mano la situazione per poter pareggiare le condizioni tra Android e iOS.