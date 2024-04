Il produttore tech Vivo è al lavoro su diversi nuovi dispositivi. Tra questi, abbiamo visto ad esempio da poco tempo l’arrivo ufficiale di Vivo V30 e Vivo V30 Pro e sappiamo che molto presto arriverà ufficialmente anche un altro device di questa serie. Tuttavia, sembra che il produttore tech stia già pianificando l’arrivo di alcuni dispositivi della prossima serie Vivo V40. Uno di questi sarà il prossimo Vivo V40 Lite e a quanto pare ha da poco ricevuto la certificazione Bluetooth SIG. Ecco qui di seguito i dettagli.

Vivo V40 Lite, il nuovo smartphone riceve la certificazione Bluetooth SIG

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech Vivo ha ricevuto la certificazione dell’ente Bluetooth SIG. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V40 Lite. Quest’ultimo, in particolare, è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello V2341. Una delle caratteristiche rivelate dalla certificazione in questione è la presenza del supporto alla connettività Bluetooth 5.1.

Per il momento, queste sono le primissime informazioni su questo nuovo smartphone a marchio Vivo. L’arrivo di queste certificazioni, comunque, ci sta rivelando che non dovremo attendere molto per vedere arrivare il debutto ufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, questo device potrebbe essere annunciato già durante il mese di maggio. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Nel frattempo, vi ricordiamo le specifiche tecniche del suo predecessore, ovvero Vivo V30 Lite.

• Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore Snapdragon 695

• Tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e con fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2

• Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore grandangolare da 8 MP e sensore di profondità da 2 MP

• Fotocamera anteriore da 50 MP

• Batteria da 4800 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W

• Sistema operativo Android 13 con l’interfaccia utente FunTouchOS 13