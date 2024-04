Una delle piattaforme per video conferenze più utilizzata dalla community senza alcun dubbio Google Meet, quest’ultima gode di aggiornamenti costanti da parte di Google e a breve si fregerà di una nuova funzione, parliamo di una feature simile a Handoff di FaceTime, ovvero il trasferimento delle chiamate tra dispositivi diversi.

Da smartphone/tablet a pc e viceversa

Come annunciato sul blog di Google a breve tutti gli utenti potranno avviare una chiamata Meet sul proprio telefono o tablet e quindi passarla a un computer quando necessario, ovviamente ciò sarà bidirezionale e dunque possibile anche al contrario, dunque potrete avviare una chiamata su un portatile e continuarla su un telefono o tablet, stesso discorso tra telefono e tablet.

Utilizzarla sarà molto semplice, durante una chiamata in corso vi basterà andare sul dispositivo sul quale volete effettuare lo switch, selezionare la riunione attiva in quel momento e cliccare sul pulsante apposito Switch Here, di conseguenza la video chiamata passerà da un dispositivo all’altro, ovviamente una volta effettuata l’operazione la video chiamata verrà disconnessa dal dispositivo di partenza di default, se però volete mantenerla bisogna selezionare sul dispositivo di partenza la voce partecipa anche qui presente nel menu altre opzioni di riunione.

Questo nuova funzionalità tra l’altro è stata inserita su tutte le piattaforme dunque non farà differenza tra dispositivi Android, iOS o pc Windows o altri sistemi operativi.

Stando a quanto emerso dal blog di Google la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti, con account workspace o personale, nel giro di due settimane, si trattava effettivamente di una mancanza abbastanza pesante che obbligava tutti gli utenti a dover interrompere la riunione nel caso di necessità di switch di device magari legata alla carenza di autonomia della propria batteria, ora sarà tutto decisamente più semplice e accessibile, non rimane dunque che attendere che la funzionalità sia attiva per tutti.