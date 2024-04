Samsung ha alcuni dei migliori smartphone Android sul mercato, non sempre così convenienti, soprattutto se sono modelli della gamma premium. Non tutti possono permettersi un dispositivo costoso, o semplicemente non tutti vogliono pagare troppo un cellulare. Fortunatamente, Samsung è nota anche per i suoi smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Di seguito una piccola seleziona di alcuni tra i migliori smartphone Samsung economici.

Samsung Galaxy A25 5G, il miglior smartphone ad un buon prezzo in assoluto

Il Samsung Galaxy A25 5G è un eccellente smartphone economico. Ha un display ampio e pratico, un design deciso e una configurazione della fotocamera niente male. Può durare fino a due giorni con una singola carica e dispone anche di un jack per le cuffie da 3,5 mm per rendere l’esperienza utente più accessibile.

Pro: display AMOLED, prestazioni della fotocamera, quattro anni di supporto software

Contro: prestazioni non al top nel complesso, spazio d’archiviazione limitato

Miglior compromesso di tipo premium: Samsung Galaxy S23 FE

Se desideri prestazioni di punta senza spendere troppo, questo è il modello giusto. Fa pochi sacrifici rispetto agli altri modelli a pieno titolo, e i difetti sono minimi, sostanzialmente trascurabili. Economico per lo più rispetto agli standard dei top di gamma.

Pro: SoC Qualcomm di fascia alta, zoom ottico 3×, esperienza della Serie S ai prezzi della Serie A

Contro: durata della batteria tutt’altro che stellare, non proprio economico

Smartphone al miglior prezzo: Samsung Galaxy A15 5G

Il Samsung Galaxy A15 5G è un ottimo dispositivo economico. Come molti altri smartphone della sua categoria, ha un display ottimale, un’eccellente durata della batteria e un chip decente che fornisce prestazioni solide su tutta la linea. Il Galaxy A15 è un vero esempio di quanto siano diventati buoni i telefoni economici nel corso degli anni, offrendo un giusto compromesso e un’ottima esperienza utente complessiva.

Pro: display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz, batteria, prezzo

Contro: ricarica lenta, memoria insufficiente che rende meno piacevole il multitasking

Migliore di fascia media tra i più recenti: Samsung Galaxy A54 5G

Il Galaxy A54 soddisfa la maggior parte delle esigenze di un telefono premium ma costa circa la metà rispetto ad un modello base della serie S.

Pro: display Samsung di alta qualità, costruzione premium, come la serie S, SoC capace (se non eccezionale)

Contro: tende a surriscaldarsi, assenza della ricarica wireless

Tra i migliori tuttofare con tutte le caratteristiche chiave: Samsung Galaxy A35

Anche se il Samsung Galaxy A35 potrebbe non essere il dispositivo più veloce e fantastico della serie, offre un pacchetto complessivo interessante. Dispone di un display ampio e colorato e una robusta batteria da 5.000 mAh che può durare tutto il giorno, ideale per consumare contenuti e utilizzare più app contemporaneamente. L’A35 ha anche una buona configurazione della fotocamera.

Pro: display AMOLED ampio e colorato, qualità fotocamera, design gradevole e compatto

Contro: prestazioni lente, si riscalda rapidamente, più costoso del suo predecessore

Più economico in assoluto (con qualche rinuncia): Samsung Galaxy A03s

Fa molti sacrifici per raggiungere un prezzo basso. La versione più economica di Samsung, il Galaxy A03s, è quanto di più semplice si possa ottenere. Se sei pignolo e vuoi il massimo delle prestazioni o sei grande fan del caricamento di immagini HD sui social media, cerca altrove, ma se hai bisogno di un telefono super economico (possibilmente di riserva) e ami i prodotti Samsung, vale la pena provare.

Pro: prezzo che vale quello che offre

Contro: prestazioni lente, nessuna connettività 5G, fotocamere scadenti

Questi elencati sono solo alcuni, soprattutto considerando che per nostra fortuna molti dispositivi della serie A sono disponibili in Europa, Asia e Medio Oriente. E i modelli della serie A rientrano quasi tutti tra i migliori per il rapporto qualità/prezzo.