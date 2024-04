Acer Chromebook è un notebook con ChromeOS, il sistema operativo dell’azienda di Mountain View pensato per essere utilizzato da tutti gli utenti, essendo davvero semplice da capire e comprendere, ma allo stesso tempo capace di fornire tutto il necessario per garantire le normali funzionalità richieste dal pubblico.

Il modello attualmente in promozione è l’Acer Chromebook 314 (CB314-1H-C15P), un notebook con processore Intel Celeron N4020, che prevede anche 4GB di RAM DDR4 e 64GB di memoria interna eMMC. Il display è un IPS LCD da 14 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, da notare che la scheda grafica è integrata sulla scheda madre, ciò sta a significare che non sarà dedicata.

Acer Chromebook: che offerta folle su Amazon

Un prezzo davvero irrisorio per tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, infatti dovete sapere che il prodotto in questione ha raggiunto la cifra più bassa nell’ultimo periodo a soli 229 euro. Per cercare di indurre ancora più consumatori all’acquisto, Amazon ha indubbiamente deciso di abbassare ulteriormente il prezzo finale, fino a raggiungere soli 199 euro (grazie ad uno sconto ulteriore del 13%). L’acquisto potete completarlo qui.

Snocciolando altre specifiche tecniche, ricordiamo avere il sistema operativo ChromeOS, un autonomia che, stando a quanto riportato sul sito, dovrebbe garantire fino a 12 ore di utilizzo continuativo. Oltre a questo la portabilità dovrebbe essere estrema, essendo un prodotto realizzato in plastica, con colorazione argentata, ed un peso di soli 1,5kg. Buona la connettività su tutti i bordi, dove sono presenti una USB-C, una USB-A, un lettore per la microSD e tutto il necessario per la massima produttività.

L’ordine viene gestito direttamente da Amazon, con consegna in tempi relativamente brevi presso qualsiasi indirizzo in Italia, e garanzia di 24 mesi.