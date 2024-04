Kena Flash: solo 4,99 EURO al mese con tutto incluso

Con tutte le sue offerte lanciate nell’ultimo periodo, Kena Mobile ha raccolto un gran numero di utenti insperato in passato. L’azienda sta riuscendo a fare grandi cose viste le premesse iniziali, tutte ottime ma mai così lungimiranti.

Al momento questo gestore che fa capo alla celebre azienda TIM ha battuto anche Iliad e tanti altri virtuali che detenevano la leadership. Il merito oggi viene attribuito soprattutto ad un’offerta che sul sito ufficiale sta registrando un sacco di clic in questi giorni. Si tratta della Kena Flash, l’offerta che costa meno di 5 euro al mese e che garantisce tutto.

Andando per grandi linee, al suo interno sono garantiti i migliori contenuti, con minuti, messaggi e tanti tantissimi giga. Quello che gli utenti amano quando scelgono un gestore come Kena Mobile, è certamente la sua propensione ad offrire anche svariati servizi utili.

Kena Mobile ha trovato l’antidoto: ora con la Flash a 4,99 € è leader assoluta

La Flash è attualmente attivabile solo online e garantisce un costo di soli 4,99 € al mese per sempre. Chi la sceglie può avere a disposizione l’opportunità di effettuare la portabilità del suo numero da altri operatori, tra i quali ci sono anche Iliad e Fastweb. Nella home page non è disponibile, ma basta un link per riuscire ad attivarla: eccolo qui.

Venendo ai contenuti, questa offerta garantisce mensilmente minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS e 100 giga in 4G con limite massimo di velocità a 60 Mbps. Ci sono svariati vantaggi di cui gli utenti possono godere, come il costo di attivazione totalmente gratuito. Anche il costo della scheda è gratuito, per cui non si pagherà altro oltre al mensile. Dopo il superamento della soglia di 100 giga garantita da Kena, non ci sarà pericolo di sforare pagando per continuare a navigare: la navigazione infatti viene totalmente bloccata subito dopo.