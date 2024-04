La Fairphonse ha fatto ciò che in molti avevano solo tentato. I suoi nuovi auricolari Fairbuds vanno a distinguersi per la loro struttura riparabile e per la possibilità di sostituire facilmente le batterie, sia negli auricolari stessi che nella custodia di ricarica. Proprio grazie a questa caratteristica straordinaria i Fairbuds hanno raggiunto il massimo punteggio, un perfetto di 10/10, nel recente teardown di iFixit.

Il teardown di iFixit ha mostrato come le batterie degli auricolari Fairbuds possano essere sostituite con pochi passaggi. La procedura è simile alla sostituzione delle batterie degli apparecchi acustici. Dopo aver rimosso la guarnizione in silicone che circonda l’auricolare, basta poi sganciare una specie di piccolo sportello ruotandolo leggermente. Le batterie utilizzate sono standard, semplici celle a bottone agli ioni di litio di tipo LIR1054, che possono essere acquistate separatamente direttamente dal sito di Fairphone.

Montaggio easy peasy degli auricolari

Gli auricolari possono divisi in due parti distinte, removibili entrambi usando un plettro. La parte unità altoparlante deve, inoltre, essere scaldata in modo da ammorbidire l’adesivo e non lasciare residui. Anche la copertura può essere staccata e basta sempre l’ausilio del plettro, ma bisogna far attenzione alla parte collegata con un cavo che è piuttosto delicata.

Anche la custodia di ricarica degli auricolari possiede un processo sostituzione della batteria altrettanto semplice. Per accedere alla batteria ai polimeri di litio da 1,85 Wh, è sufficiente rimuovere la vite a croce, basta un cacciavite con la punta a stella o piatta delle giuste dimensioni. Svitando poi altre cinque viti Philips, è possibile accedere all’unità interna principale.

I pezzi di ricambio per i Fairbuds comprendono i singoli auricolari, il gruppo della custodia interna e il guscio esterno della custodia di ricarica. Questa disponibilità di parti di ricambio è alla base della particolare riparabilità. Tuttavia, iFixit ha specificato che il punteggio di 10/10 è provvisorio. Esso potrebbe cambiate dopo la verifica dei manuali di riparazione promessi da Fairphone e la disponibilità e il prezzo delle parti di ricambio. Dato il fatto che comunque si tratta di un dato storico per l’azienda, il team di iFixit crede fortemente che anche in seguito i controlli gli articolari Fairphone mantengano i propri standard.