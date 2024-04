Tesla Model 2, ricambio di rotta: l'auto si farà ma sarà più costosa

Mai letto il Signore degli Anelli? Tutta la saga? Beh, la storia della Tesla Model 2 la sta superando. Tra sviluppi che generano entusiasmo ed altri che provocano confusione, sembra non esserci mai fine per quest’auto. La domanda è: si farà o no? Dopo gli scambi di accuse tra Elon Musk, l’imprenditore della società, e Reuters sul ritardo di due dei nuovi modelli dell’azienda, finalmente forse abbiamo qualche chiarimento.

La Tesla ha nuovamente ribadito il suo l’impegno nell’introdurre un’auto elettrica più economica, con però alcuni aggiustamenti rispetto alle previsioni iniziali. Il prezzo base, che forse era il dettaglio più succulento, di 25.000 dollari è meno certo che mai, ma comunque l’intenzione di proporre un costo più allettante ed accessibile resta.

Tesla Model 2 sì, Tesla Model 2 no

Una sorpresa è stata la decisione di Elon Musk di non adottare il processo “Unboxed” per la nuova produzione, bensì ottimizzare quello esistente. Questa scelta potrebbe garantire stabilità, ma limitare al contempo la riduzione dei costi, impattando di conseguenza sul prezzo finale. Pare anche che la produzione sia stata anticipata alla seconda metà del 2025, ma è un segnale alquanto ambiguo. Se da un lato conferma lo sviluppo continuo dell’auto, dall’altro solleva dubbi sui tempi effettivi del lancio della Tesla Model 2 e anche della NV9. Quando arriverà davvero sul mercato?

Inoltre, il riferimento non preciso a nuove piattaforme e ad aspetti futuri lascia spazio a interpretazioni personali sulle caratteristiche dei modelli con continue speculazioni. Tesla sta anche lavorando su diversi fronti, dalle auto accessibili ai robotaxi tanto discussi, ma quale sarà tra di esse la priorità è uno dei temi più dibattuti in assoluto. La svolta verso i robotaxi sembra una delle mosse più audaci, soprattutto considerando la presentazione teorica dell’8 agosto. La data imminente potrebbe indicare un cambio strategico, focalizzandosi sui trasporti autonomi piuttosto che sulle auto private.

Mentre Tesla conferma l’impegno sull’auto economica, i dettagli rimangono avvolti nel mistero. L’azienda sembra muoversi in un territorio d’incertezza, bilanciando innovazione e sfide produttive su larga scala. Caro Elon Musk e sviluppatori Tesla, con tutti coloro che sono nel team, vorreste darci delle informazioni perlomeno un pizzico precise? Grazie.