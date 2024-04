Sembra che il Google Pixel Tablet non avrà molto presto un successore. E c’è di più, secondo alcune voci, l’azienda non sta ancora lavorando a cambiamenti sostanziali per tali dispositivi da presentare durante l’evento I/O atteso per il mese di maggio. Seguendo la logica seguita da Google e il ciclo di vita annuale del modello, questo sarebbe il momento propizio per l’arrivo di un successore. Ma non sarà così.

Seguendo queste indiscrezioni, Google non è a lavoro per nessun nuovo Pixel Tablet 2, ma solo un’edizione differente da vendere anche nei mercati in cui la precedente linea di dispositivi non era arrivata. Tra questi luoghi troviamo anche l’Italia.

Quali sono le intenzioni di Google per i Pixel Tablet?

Potrebbe essere plausibile che Google voglia prima chiudere il cerchio con questa generazione prima di poter passare ad una successiva. Dunque, una seconda generazione di Pixel Tablet potrebbe arrivare in vista del Google I/O del 2025. Ma queste sono solo supposizioni e non ci sono notizie certe a riguardo.

Come già detto, dunque, durante l’evento di quest’anno Google potrebbe annunciare l’arrivo di un’edizione rinnovata del suo Pixel Tablet. Quest’ultimo sarebbe dotato di una serie e un prezzo differenzi da presentare su un numero maggiore di mercati. La nuova versione non presenterebbe in confezione il dock di ricarica con altoparlanti. Dunque, questo finirebbe tra gli accessori da acquistare a parte. Secondo questa logica, il Pixel Tablet di Google questa volta verrebbe venduto da solo senza alcun accessorio.

Inoltre, non sono previsti dei cambiamenti per quanto riguarda l’archiviazione da 128 o 256 GB, e per i colori, Sage Green o Porcelain. Insomma, le stesse opzioni presenti per il precedente lancio dello scorso anno.

Il prezzo invece potrebbe cambiare in relazione dalla rimozione della dotazione del dock. È infatti ipotizzabile che questa nuova versione proposta da Google possa arrivare sul mercato con un costo inferiore. Niente di eccezionale, però considerando che è ipotizzabile che il prezzo scenderà all’incirca di 70 euro.