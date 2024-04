Il colore rosso nel mondo delle corse automobilistiche è ormai storicamente associato a Scuderia Ferrari. Le macchine del Cavallino Rampante utilizzano questo colore nella Formula 1, nel WEC oltre che sulle versioni stradali.

Tuttavia, il prossimo Gran Premio di Miami sarà un evento speciale per il brand di Maranello. Infatti, le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz non saranno rosse. Scuderia Ferrari ha scelto di lanciare una livrea speciale basata sul blu che si preannuncia essere una one-off.

La SF24 con le tinte blu non è ancora stata svelata ufficialmente e lo sarà in occasione di un evento speciale che si terrà prima del weekend di gara. Tuttavia, il team di Maranello ha anticipato sui social le tute dei due piloti che saranno in tinta con la verniciatura della carrozzeria.

Per il GP di Miami, Scuderia Ferrari abbandonerà il classico rosso per correre con una livrea speciale basata sul blu

Our new #MiamiGP race suits have dropped! 🚨 Looking the part, boys 💙#F1 pic.twitter.com/L4dsIh6CDg — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 25, 2024

Non è la prima volta che la Ferrari si tinge di blu in quanto anche le monoposto di Alberto Ascari, Arturo Merzario e Clay Regazzoni hanno utilizzato diverse tonalità, le stesse che saranno presenti sulle vetture che scenderanno in pista tra il 3 e il 5 maggio.

Il motivo di questa scelta è duplice, festeggiare i 70 anni della presenza del marchio del Cavallino Rampante negli Stati Uniti e accogliere il nuovo title sponsor. Infatti, Ferrari si è legata con un accordo pluriennale con HP, gigante tecnologico statunitense.

I vertici di entrambe le aziende saranno a Miami per lanciare la livrea e suggellare l’accordo. Il CEO Ferrari Benedetto Vigna sarà al fianco dell’Amministratore Delegato di HP Enrique Lores per supportare il Team Principal Fred Vasseur e i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Come dichiarato da Benedetto Vigna: “Il nostro fondatore ci ha lasciato in eredità una volontà di progresso continuo e proprio da questa nasce la nostra spinta innovatrice, su strada e su pista, nonché il nostro impegno per la sostenibilità, dalla carbon neutrality all’educazione delle giovani generazioni”. Il CEO ha poi continuato: “In HP abbiamo ritrovato gli stessi valori, che ne fanno un partner ideale. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione per affrontare insieme nuove opportunità e nuove sfide”.