L’11 aprile 2024, DJI ha annunciato il lancio del nuovo DJI Avata 2, un drone progettato per offrire un’esperienza di volo FPV immersiva e sicura, migliorando la qualità delle immagini e l’autonomia di volo.

Il drone è stato progettato per essere utilizzato con i nuovi DJI Goggles 3 e il DJI Motion 3 Controller, promettendo di portare l’esperienza FPV a un nuovo livello.

Estetica e Design:

Il DJI Avata 2 si distingue per un’estetica raffinata e un design ergonomico, che coniugano forma e funzione in modo armonioso. La sua struttura leggera e aerodinamica è caratterizzata da linee fluide e profilate, che suggeriscono una buona manovrabilità in volo e una maggiore resistenza alle condizioni atmosferiche avverse.

L’uso di materiali di alta qualità conferisce al DJI Avata 2 una robustezza che ispira fiducia, garantendo la protezione degli elementi interni durante le sessioni di volo. La disposizione dei componenti è stata attentamente studiata per massimizzare l’efficienza aerodinamica e ridurre al minimo la resistenza al vento, contribuendo così a una maggiore stabilità durante il volo.

La nuova paraelica integrata è leggera e consente voli agili anche in spazi ristretti, aumentando così la sicurezza del drone e/o persone, in caso di incidenti.

Sulla pancia del DJI Avata 2 troviamo due sensori a infrarossi e due camere anticollisione posizionate a 45°. Altra differenza dal modello precedente sono i motori che da “pusher” diventano “tradizionali”.

Fotocamera:

Il cuore visivo del DJI Avata 2 è rappresentato dalla sua fotocamera avanzata, progettata per catturare immagini e video di alta qualità. Dotata di un sensore di immagine più grande rispetto al modello precedente, questo sensore da 12 MP offre una maggiore sensibilità alla luce e una gamma dinamica estesa.

La sua lente ultra-grandangolare, con un angolo di visualizzazione fino a 155°, offre una prospettiva unica e coinvolgente, che distingue le riprese del DJI Avata 2 da quelle dei droni tradizionali.

La fotocamera supporta la registrazione di video fino a 4K/60fps e offre anche la possibilità di catturare filmati in slow motion a 2.7K/120fps, consentendo agli utenti di catturare e riprodurre ogni momento con una nitidezza e una fluidità sorprendenti. Grazie alla modalità colore D-Log M a 10 bit, il DJI Avata 2 offre una gamma dinamica estesa e una profondità di colore superiore, consentendo agli utenti di catturare dettagli ricchi e sfumature sottili sia nelle zone luminose che in quelle scure delle immagini. Questa flessibilità in post-produzione consente agli utenti di esprimere la propria creatività e ottenere risultati visivi sorprendenti con facilità.

Specifiche tecniche:

Per quanto riguarda l’autonomia di volo, il DJI Avata 2 offre una durata massima di 23 minuti, consentendo agli utenti di prolungare le loro sessioni di volo senza interruzioni prolungate. Inoltre, il drone supporta la ricarica rapida PD, che consente di ricaricarlo rapidamente e tornare in aria in tempi brevi. Per ottenere questa autonomia, dovrete pilotarlo in ottime condizioni meteo, altrimenti la stima più reale è tra i 15 e 18 minuti di volo.

La trasmissione video O4 del DJI Avata 2 offre una distanza massima di 13 km e una latenza di soli 24 ms, garantendo una connessione stabile e affidabile durante il volo.

Il DJI Avata 2 è dotato di un sistema di stabilizzazione avanzato, che garantisce video nitidi e stabili anche durante le manovre aeree ad alta pressione. Grazie all’algoritmo e alle tecnologie di stabilizzazione di punta come DJI RockSteady e DJI HorizonSteady, il DJI Avata 2 è in grado di mantenere le riprese su un orizzonte livellato anche in condizioni di vento forte o virate brusche, garantendo risultati visivi impeccabili in ogni situazione.

Controller DJI RC Motion 3:

Il nuovo DJI RC Motion 3 è il controller dedicato al DJI Avata 2, progettato per offrire un’esperienza di volo intuitiva e precisa.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del DJI RC Motion 3 è la sua capacità di semplificare le acrobazie aeree, consentendo ai nuovi piloti di eseguire manovre spettacolari con estrema facilità. Grazie all’uso combinato con il DJI Avata 2, i piloti possono eseguire acrobazie come flip a 360 gradi in avanti e all’indietro, rollii a 360 gradi a destra e sinistra e drift laterali a 180 gradi con un semplice movimento del joystick.

Il design ergonomico del DJI RC Motion 3 offre una presa comoda e sicura, che consente ai piloti di mantenere il controllo del loro drone anche durante le sessioni di volo prolungate. I controlli intuitivi e responsivi consentono ai piloti di eseguire manovre precise e accurate con facilità, mentre il layout ergonomico offre un accesso rapido alle funzioni principali senza dover distogliere lo sguardo dal drone.

Il pulsante di blocco consente di fermare immediatamente il drone in caso di emergenza, garantendo la massima sicurezza durante il volo.

Visore Googles 3:

Il DJI Goggles 3 rappresenta il vertice dell’esperienza FPV (First Person View), offrendo una connessione immersiva con il drone DJI Avata 2. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo visore è la sua qualità visiva. Dotato di schermi micro OLED che supportano un display a 10 bit, il visore offre una visione nitida e dettagliata delle immagini trasmesse dal DJI Avata 2. La risoluzione ad alta definizione e la frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz assicurano un’immagine fluida e priva di sfarfallio, garantendo una visione chiara anche durante le manovre ad alta velocità.

La funzione di Visualizzazione Reale in PiP (Picture-in-Picture) è un’altra caratteristica distintiva del DJI Goggles 3, che consente ai piloti di mantenere una consapevolezza completa dell’ambiente circostante senza dover rimuovere il visore. Infatti, le fotocamere binoculari integrate mostrano l’ambiente circostante e possono essere sovrapposte al feed live del drone, offrendo una visione panoramica e dettagliata della scena di volo.

La trasmissione a bassa latenza del DJI Goggles 3 assicura una connessione stabile e affidabile con il DJI Avata 2, consentendo ai piloti di reagire istantaneamente alle condizioni di volo in tempo reale. Inoltre, la compatibilità con la modalità Audience permette ai piloti di condividere il feed live del visore con altri dispositivi fino a 5 metri di distanza, offrendo un’esperienza condivisa e coinvolgente.

Il DJI Goggles 3 è anche progettato pensando al comfort del pilota. Le diottrie regolabili consentono di adattare il visore alla vista individuale del pilota, mentre il design leggero e ergonomico assicura una vestibilità comoda e sicura anche durante le sessioni di volo prolungate.

Conclusione e prezzi:

Il DJI Avata 2 è disponibile in diverse configurazioni, con prezzi che variano a seconda delle opzioni incluse. Il prezzo base per il DJI Avata 2 Fly More Combo (Batteria singola) è di 999,00 euro, mentre la versione con tre batterie è disponibile a 1199,00 euro. Il DJI FPV Remote Controller 3 è venduto a 149,00 euro, mentre se si vuole acquistare solo il drone, il prezzo è di 489,00 euro.

Non solo il DJI Avata 2 non ha rivali nella sua categoria, ma i prezzi sono anche leggermente più bassi rispetto al modello della prima generazione.