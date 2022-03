DACIA LANCIA UN NUOVO TORNEO DI ESPORT: IL ‘‘DACIA SPRING ELECTRIC TOURNAMENT’’

Per partecipare al torneo i giocatori devono formare squadre di tre membri che verranno invitati a personalizzare la loro auto con oggetti elettrici. Lo scopo? Dimostrare quanto è facile passare all’elettrico, anche per i gamer. Le squadre dovranno successivamente cimentarsi in diverse competizioni. I giocatori possono registrarsi al seguente link: Dacia Spring Electric Tournament | Linktree.

Il torneo sarà aperto a tutti dal 5 al 24 aprile e sarà scandito da 9 incontri, 4 dei quali saranno trasmessi e commentati da Rocket Baguette, il gruppo francese di commentatori ufficiali del gioco, con una media di 13 milioni di spettatori in tutto il mondo. Ogni match potrà anche essere trasmesso sui canali Twitch dei giocatori. Alla fine della competizione, i membri della squadra vincitrice riceveranno un premio di €5.000 ciascuno, più la possibilità di avere una Dacia Spring in prova esclusiva per 4 settimane.