Automobili Lamborghini ha appena presentato Urus SE, la versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) del proprio Super SUV. La vettura best seller della Casa del Toro diventa ibrida, affiancando alla motorizzazione V8 4.0 anche un motore elettrico e portando la potenza complessiva a 800 cavalli.

L’aumento delle prestazioni è strettamente legato anche ad un miglioramento della dinamica di guida che rendere l’esperienza a bordo di Urus SE estremamente coinvolgente. Il team di ha lavorato sodo per rendere il Super SUV una evoluzione netta rispetto ai precedenti modelli.

Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri non si sono concentrati esclusivamente sulla meccanica del veicolo ma anche sulle possibilità di personalizzazione. Automobili Lamborghini è da sempre un brand attento alle esigenze dei propri utenti tanto da permettere modifiche dei più piccoli particolari.

Automobili Lamborghini punta a rendere Urus SE una vettura esclusiva tanto nelle performance quanto nella possibilità di personalizzazione

Ecco, quindi, che Urus SE può contare su una gamma di personalizzazioni unica nel suo genere grazie ad una combinazione virtualmente infinita di elementi. I clienti potranno scegliere tra oltre 100 opzioni di colore per la carrozzeria tra cui due soluzioni inedite.

Si tratta dell’Arancio Egon e del Bianco Sapphirus a cui si abbinano gli interni a contrasto. Per la prima verniciatura gli interni avranno richiami in Arancio Apodis mentre, per la seconda, l’abitacolo sarà Terra Kedros. In totale ci saranno 4 combinazioni di colore per l’abitacolo con quattro tipologie di ricami differenti. Non manca la possibilità di accedere al programma Ad Personam per personalizzare ogni minimo dettaglio della vettura.

Passando ai cerchi, il nuovo modello che debutta su Urus SE è il Galanthus da 23 pollici a cui si abbinano i nuovi pneumatici Pirelli P Zero. Sono disponibili tre modelli di P Zero con cerchi che passano da 21” a 23” con la possibilità di passare alle gomme Scorpion Winter 2 per ottenere il massimo anche durante l’inverno.

La massima personalizzazione offerta da Automobili Lamborghini si vede anche con le modalità di guida che possono sfruttare al meglio il powertrain ibrido. Alle modalità classiche presenti sugli altri modelli della gamma come Strada, Sport e Corsa, Neve, Sabbia e Terra si aggiungono anche le modalità EV Drive, Hybrid, Performance e Recharge, pensate per ottimizzare la spinta del motore elettrico.