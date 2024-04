La musica che ascoltiamo proviene da molti cantanti che utilizzano parte del loro tempo per realizzare una canzone inventando musica di sottofondo e testo della canone; oggi però esistono degli elementi che aiutano a creare la canzone: l’ AI. L’ intelligenza artificiale riesce a creare una canzone inventando il testo e la musica solamente grazie ad un comando testuale; alcuni dei siti che utilizzano l’ AI sono Suno e MusicFX.

Questi ultimi sono molto importanti poiché aiutano le persone a realizzare una canzone in pochi minuti; così facendo però i moltissimi cantanti vedranno che le canzoni potranno essere realizzate anche da qualsiasi persona perciò il ruolo del cantante andrà piano piano a scomparire. Per questo motivo bisogna utilizzare questi strumenti con molta attenzione perché i nuovi motivetti che verranno creati potrebbero mettere a rischio la carriera del cantante.

AI, come creare canzoni con Suno e MusicFX

Per creare delle canzoni utilizzando gli strumenti digitali come Suno bisognerà accedere alla piattaforma con un account personale e utilizzare il piano gratuito o quello a pagamento: il piano gratuito però permette di realizzare al massimo 10 brani poiché offre 50 crediti al giorno. Nel momento che gli utenti saranno entrati in piattaforma potranno digitare una piccola descrizione della canzone cosicché in pochi minuti l’ AI possa generare una canzone inventando musica e testo. Questo strumento è in grado anche di poter arrangiare e interpretare dei brani già esistenti trasformandoli in altri generi, secondo le prerogative dell’ utente. Per quanto riguarda MusicFX di Google non è ancora accessibile il portale per poter creare delle canzoni per cui intanto si potrà utilizzare Suno anche gratis per delle esperienze di musica veramente eccezionali.

L’ intelligenza artificiale sarà in grado di generare delle canzoni sempre più normali e simili a quelle che avrebbe realizzato un essere umano, per cui bisognerà fare in modo che queste canzoni vengano controllate da siti autorevoli affinché queste canzoni non vengano utilizzate da cantanti di spicco spacciandole per realizzate da loro.