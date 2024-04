OnePlus ha pubblicato l’ultimo update per la famiglia OnePlus 8. Il modello base e la variante Pro arrivano alla fine del supporto software e dopo questo ultimo aggiornamento software non riceveranno ulteriori aggiornamenti Android.

Il brand ha confermato la propria promessa di aggiornare OnePlus 8 con tre major update Android e supportare per quattro anni il device con le patch di sicurezza. Il nuovo aggiornamento, in fase di rilascio in India, porta l’interfaccia proprietaria OxygenOS alla versione 13.1.0.587.

Il changelog indica la presenza delle patch di sicurezza per il sistema operativo Android aggiornate ad aprile 2024. Inoltre ci sono bugfix che permettono di migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema.

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano per l’ultima volta, terminato ufficialmente il supporto software per i due flagship del produttore

Attraverso una nota ufficiale, OnePlus ha commentato la fine del supporto software per i propri flagship di qualche anno fa. Innanzitutto, il brand ha ringraziato i propri utenti per la fedeltà mostrata al device e all’azienda.

La sfida tecnica è stata notevole e il brand ha sempre cercato di soddisfare le esigenze della community, aggiornando l’interfaccia OxygenOS per venire incontro alle loro esigenze. Gli utenti, inoltre, sono stati fondamentali nell’esprimere feedback e indicare le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

OnePlus sottolinea che senza il loro supporto non sarebbe stato possibile rendere l’esperienza d’uso di OxygenOS stabile e fluida come lo è ora. Tuttavia, nonostante il viaggio di OnePlus 8 e 8 Pro è giunto al termine, i passi in avanti fatti non scompaiono ma restano come base per i prossimi modelli e versioni software.

Ricordiamo che l’update OxygenOS 13.1.0.587 è in fase di roll-out e presto raggiungerà la totalità dei device commercializzati. Per verificare se l’update è già disponibile per proprio device è possibile recarsi nel menù Impostazioni, cliccare su Informazioni sul dispositivo, poi su OxygenOS e infine sulla voce Verifica aggiornamenti. In questo modo, lo smartphone effettuerà una verifica e, se disponibile, provvederà a scaricare l’update in automatico.