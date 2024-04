La situazione di TikTok negli Stati Uniti è sempre più tesa, con la Camera dei Rappresentanti che ha dato il via libera a una legge che potrebbe obbligare ByteDance a vendere la piattaforma o rischiare il bando totale dagli smartphone americani. Questa mossa è il risultato di mesi di preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dati e alle influenze politiche associate alla proprietà cinese di TikTok.

La legge, che è stata rivista e corretta dopo essere stata bloccata al Senato, è ora in attesa di un nuovo voto a Washington. Se il Senato approverà la legge, TikTok potrebbe trovarsi in una situazione critica negli Stati Uniti, con conseguenze significative sia per l’azienda che per gli utenti della piattaforma.

La situazione di TikTok

Il precedente blocco della misura al Senato scaturisce dalla associazione di TikTok con un pacchetto di aiuti per alcuni Paesi esteri senza l’approvazione. La legge si ripresenterà ai senatori in una forma molto simile a quella del mese scorso: ByteDance dovrà decidere se cedere la versione americana di TikTok a una compagnia statunitense o vedere il social bannato negli USA. La differenza principale è che ora l’azienda avrà un anno anziché sei mesi per vendere la piattaforma.

Fortunatamente, ci sono aziende interessate ad acquistare TikTok USA. Persino l’ex CEO di Activision, Bobby Kotick, ha manifestato interesse all’acquisto. ByteDance ha quindi l’opportunità di agire prontamente e trovare dei compratori. La nuova versione della legge ha ottenuto un’enorme maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, con 360 voti a favore e soli 58 contrari, suggerendo che l’approvazione al Senato sia praticamente garantita.