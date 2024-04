Le auto più economiche da mantenere: tesla in testa alla classifica

Spesso, pensando alla propria auto, o a quelle disponibili in generale, ci si chiede quale sia quella più facilmente mantenibile. Sarà che il nostro portafogli piange a causa delle spese ingenti di ogni mese, ma è una questione che spesso ci viene in mente. Oltre al costo del carburante, che sale e scende peggio di una montagna russa, o dell‘elettricità, ci sono numerosi altri fattori da considerare. Quali? Le gomme, le revisioni, i tagliandi e tutte le manutenzioni ordinarie necessarie per la salute dell’auto.

Consumer Reports ha stilato una classifica delle automobili che costano di meno in termini di manutenzione basica, considerando tutti i brand presenti negli Stati Uniti. Il risultato della ricerca è una lista di auto che richiedono ai proprietari meno spese per mantenere la loro efficienza allo stello livello in 10 anni, ovviamente non includendo incidenti e guasti imprevisti.

La classifica sorprende e le auto Tesla meritano l’oro

Al primo posto della classifica troviamo la Tesla. Il costo di manutenzione stimato per le sue vetture è di 4.035 dollari. Dopo di essa, a pari merito, ci sono la Buick e la Toyota entrambe richiedenti una spesa di 4.900 dollari. Attenzione però, questi costi escludono sia il carburante che le ricariche.

Al quarto posto troviamo la Lincoln con 5.040 dollari, seguita poi dalla Ford a 5.400 dollari. Altri brand citati nella top 10 sono Chevrolet con 5.550 dollari, l’azienda sudcoreana Hyundai a 5.640 dollari, la Nissan a 5.700 dollari, la Mazda a 5.800 dollari e la Honda poco distante a 5.850 dollari. Consumer Reports ha anche specificato che su tali costi di manutenzione delle auto possono incidere le promozioni delle case automobilistiche.

La Tesla è la sola auto elettrica in lista e già “naturalmente” necessita di meno manutenzione rispetto alle auto a combustione. Non è necessario infatti cambiare il filtro dell’aria del motore o effettuare altri interventi tipici delle vetture tradizionalmente diffuse. La Tesla, sarà pur affrontando molte problematica, tuttavia si conferma essere un’auto ottima dal punto di vista della manutenzione. Un punto per Elon Musk.