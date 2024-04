Iliad, GIGA 180: è tornata l'offerta che regala il 5G e tanti contenuti

Iliad vuole ristabilire il suo dominio con un’offerta che già in passato era stata in grado di dominare. Il ritorno della Giga 180 si fa sentire e minaccia gli altri gestori che infatti ora tremano.

Era un po’ di tempo che questa soluzione mobile non si vedeva sul sito ufficiale ed ora eccola qui in tutto il suo splendore e con il suo solito prezzo di vendita. Quantità, convenienza ma soprattutto qualità, siccome c’è il 5G incluso.

Iliad ha trovato il modo di battere i virtuali: torna la Giga 180 con il 5G

Amare è un gestore in particolare significa stare sempre sul pezzo quando pubblica una nuova offerta. In tanti potrebbero pensare che non ne vale la pena, siccome una volta scelta una promozione mobile, in genere non è possibile cambiare. Questo non funziona con Iliad, che è un provider in grado di concedere al pubblico il cambio di un’offerta pagando semplicemente il costo di attivazione (in questo caso di 9,99 € una tantum).

Sul sito ufficiale dell’azienda infatti è ancora disponibile la Giga 180, promo che al suo interno mette a disposizione tantissimi contenuti. Chi vuole sceglierla, sa benissimo che può ottenere 180 giga in 5G tutti i mesi ma non solo. L’offerta top di Iliad in questo momento offre anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Con il ritorno di un’offerta da 9,99 € al mese, torna anche l’opportunità di avere a disposizione il 5G gratis. Tutte le offerte di Iliad che hanno questo prezzo infatti regalano lo standard di rete più performante. Ovviamente solo con gli smartphone che hanno un modem 5G all’interno il tutto può funzionare, altrimenti si navigherà in 4G.

Non ci sono limitazioni per sottoscrivere l’offerta: da qualsiasi gestore i nuovi utenti provengano, potranno scegliere la Giga 180. Basta andare sul sito ufficiale e sottoscriverla liberamente, non ci sono limiti di tempo.