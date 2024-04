Xiaomi ha intrapreso da poco un nuovo lancio nel settore automotive. Il suo percorso sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Infatti, il primo modello proposto sta già ottenendo un enorme successo. Si tratta della berlina elettrica SU7 e l’azienda cinese sta lavorando per riuscire ad aumentarne la produzione per accontentare le continue richieste dei diversi clienti.

L’impegno di Xiaomi per la produzione della nuova SU7

L’annuncio dell’arrivo del colosso dell’elettronica nel settore delle auto è arrivato appena qualche anno fa (2021). Come sottolineato dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, al 20 aprile la nuova SU7 aveva già ottenuto oltre 70 mila ordini. Il continuo crescere delle richieste ha portato l’azienda ad intervenire sulla produzione. L’obiettivo del marchio è quello di consegnare 100 mila unità.

Si tratta di numeri davvero interessanti e mettono in evidenza il successo del nuovo progetto Xiaomi prima ancora del suo rilascio. Le ambizioni dell’azienda sono molto più elevate. Basti pensare che in soli tre anni Xiaomi è riuscito ad ideare, creare e lanciare sul mercato il suo primo modello automobilistico. E non è tutto. Stanno circolando delle voci relative ad un possibile secondo modello che questa volta potrebbe essere un SUV. Attualmente però l’azienda non ha voluto rivelare nulla su queste voci.

Infatti, le attenzioni del marchio, al momento, sono tutte indirizzate sulla nuova SU7. Le prime consegne sono già iniziate e procedono con un ritmo decisamente superiore rispetto a quello che era stato ipotizzato da Xiaomi. Dopo l’inizio delle consegne della particolare versione speciale definita “Founders Edition“, Xiaomi è pronta a consegnare il veicolo a tutti quei clienti che hanno richiesto un modello personalizzato delle versioni standard e Max. Mentre per quanto riguarda la versione SU7 Pro, le consegne partiranno per il mese di maggio.

Secondo quello che sappiamo al momento, i prezzi di queste vetture andranno da 28.00 a circa 38.900 euro.