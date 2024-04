Xiaomi si sta preparando al debutto della famiglia Redmi K70 e, in particolare, il modello più performante della serie sarà la versione Ultra. Proprio riguardo questo device sono trapelate nuove indiscrezioni che ne svelano alcuni dettagli.

Il noto leaker Digital Chat Station (DCS) ha condiviso nuove informazioni che permettono di conoscere meglio lo smartphone prima del lancio ufficiale. Stando a quanto emerso, Redmi K70 Ultra sarà caratterizzato da un display OLED realizzato da TCL e appartenente alla famiglia C8.

Questa soluzione permetterà al device di raggiungere la risoluzione di 1.5K. Inoltre, il nuovo design permetterà di mantenere i bordi estremamente sottili, ampliando il rapporto tra schermo e corpo del dispositivo.

Redmi K70 Ultra sarà un device top di gamma senza compromessi a giudicare dalle nuove informazioni emerse sulla scheda tecnica

Il design sarà raffinato, con cornici metalliche e retro in vetro a sottolineare la natura premium dello smartphone. Redmi utilizzerà il SoC Dimensity 9300 Plus realizzato da MediaTek per garantire le prestazioni. Rispetto al Dimensity 9300 standard, la versione Plus sarà caratterizzata da performance superiori grazie alle maggiori velocità di clock dei core che compongono il chipset.

Il sistema potrà contare anche su fino a 24GB di memoria RAM con tecnologia LPDDR5x e fino ad 1TB di memoria interna di tipo UFS 4.0. La batteria del Redmi K70 Ultra dovrebbe attestarsi su una capacità di 5.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 120W. Questa tecnologia permetterà di ottenere ottime percentuali di ricarica con pochi minuti di collegamento alla rete elettrica.

Passando al comparto fotografico, il device avrà una fotocamera da 50 megapixel a cui si affiancheranno una lente ultra-wide e un sensore macro. Purtroppo non sono ancora disponibili le caratteristiche tecniche delle varie ottiche ma riteniamo sia solo questione di tempo prima che vengano rivelate. Infatti, il lancio del dispositivo è previsto nel primo semestre dell’anno, quindi nel corso delle prossime settimane emergeranno sicuramente maggiori dettagli.