Tesla Cybertruck: problemi all'acceleratore ed altri nuovi guasti?

La Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico dell’azienda del magnate Elon Musk, non procede come dovrebbe e anzi affronta una serie di problemi piuttosto gravi. Dopo il richiamo dovuto ad un problema all’acceleratore, ora viene individuato un nuovo guasto legato all’autolavaggio.

Tramite il video pubblicato da “captian.ad” su TikTok, gli appassionati hanno potuto “guardare” la tipologia di guasto e ciò ha scatenato una nuova ondata di preoccupazione per chi il Cybertruck già lo possiede. L’utente racconta sul social di essere andato al mare e dopo di essersi recato in un autolavaggio per pulire l’auto dai residui di sabbia come se nulla fosse. Cosa è accaduto di strano? Dopo l’aspirazione della sabbia, il display della Tesla ha smesso di funzionare, così, improvvisamente. Nell’immediato non è stato possibile resettarlo e solo dopo 5 ore il problema è stato risolto.

Istruzioni più complicate per l’autolavaggio del Tesla Cybertruck che per un mobile Ikea

Ora, la domanda che in molti si pongono è se il guasto sia legato effettivamente all’autolavaggio. In realtà nel manuale della Tesla Cybertruck viene sconsigliato l’utilizzo di lavaggi automatici e nel caso in cui fosse necessario devono essere seguite delle procedure precise proprio per non incorrere in danni al veicolo. Come prima cosa vanno chiusi i finestrini, poi va bloccata la porta di ricarica, vanno disattivati i tergicristalli e va spenta la modalità di monitoraggio. Tali procedure evitano che vengano causati danni non coperti dalla garanzia, poiché causati da autolavaggi non corretti. Tesla raccomanda anche di portare il Cybertruck in un autolavaggio che non possegga spazzole per il lavaggio e he non usi saponi o prodotti chimici con pH superiore a 13.

Non saranno troppe indicazioni? Come può essere un’auto tanto grande e dall’aspetto imponente essere invece tanto delicata? Le istruzioni vanno a sollevare altri dubbi, considerando anche che ci sono stati episodi di ruggine sulla Tesla Cybertruck anche se in teoria costruita in acciaio inossidabile. La vicenda porta inevitabilmente i guidatori a porsi diverse domande sulla resistenza e sulla manutenzione del Cybertruck. La Tesla fornirà chiarimenti sull’accaduto? Attiverà altre misure preventive per la protezione dell’auto elettrica? Lo vedremo.