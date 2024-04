Auto: chi preferisce quelle rumorose? I risultati degli studi preoccupano

Vi è mai capitato di “incontrare” in strada auto con marmitte modificate per emettere ancora più rumore? Ma perché apportano tali modifiche? Perché amano questo suono così potente? Tali questioni hanno spronato la professoressa Julie Aitken Schermer, docente alla Western University, a condurre delle ricerche per scoprirne le motivazioni. La Professoressa, insegnante di psicologia e studi manageriali organizzativi, ha deciso di indagare su questo aspetto. L’interesse è nato dopo che ha notato quanti rumori forti vengono prodotti dall’automobili mentre faceva una passeggiata con il suo cane. Il cucciolo si è innervosito ed alcuni animali sono scappati via. La donna allora ha pensato a chi possa davvero piacere un tale caos. Come ricercatrice, ha cercato di trovare una risposta attraverso studi già pubblicati, ma con scarsi risultati.

Preferisci un auto rumorosa? Forse sei uno psicopatico o un sadico

La carenza di ricerche psicologiche sulla preferenza delle persone per le vetture rumorose rispetto alle silenziose ha costretto la Schermer a realizzare una ricerca partendo da zero, pubblicata poi alla sua conclusione sulla rivista Current Issues in Personality Psychology. Volete conoscere il risultato della sua ricerca? A quanto pare chi preferisce un veicolo con un tubo di scappamento rumoroso mostra un punteggio superiore di psicopatia e sadismo rispetto alla norma. La risposta è nata dopo un’analisi dei questionari sottoposti a 527 studenti universitari, maschi e femmine, che dovevano tener conto dell’auto come propria estensione e dare la propria opinione sul fatto che le vetture rumorose fossero o non fossero gradevoli. La Professoressa ha anche chiesto loro se avrebbero preferito modificare la propria auto in modo che emettesse un suono più potente.

Coloro che hanno risposto che avrebbero modificato lo scarico erano studenti con una maggiore probabilità di mostrare i tratti di psicopatia e sadismo, che si sentivano particolarmente legati alla propria auto e se consideravano una vettura rumorosa piacevole. Secondo Schermer, i studenti mostrano lo disprezzo verso i sentimenti degli altri e le loro reazioni, anzi si divertivano a spaventare le persone in strada.