TIM aumenta i PREZZI delle offerte mobili e fisse: ecco quali

Il periodo sembra essere quello adatto per le rimodulazioni e infatti anche TIM si sta muovendo in tal senso. Il gestore italiano infatti ha apportato delle variazioni che entreranno in vigore dal 6 giugno sia su reti mobili che fisse.

Queste modifiche, ritenute necessarie per esigenze economiche della sostenibilità degli investimenti su reti di nuova generazione, sono arrivate anche in seguito ai cambiamenti nel contesto di mercato sopraggiunti nel 2023.

L’incremento del costo mensile varierà da 1,99 € fino a 2,49 € in base all’offerta attiva. A comunicarlo sarà proprio TIM con un messaggio indirizzato agli utenti interessati dalla rimodulazione. Per quanto riguarda le offerte di linea fissa invece l’aumento sarà fisso di 2 € al mese per tutti gli utenti interessati.

TIM rimodula ma regala il 5G e 50 giga “di consolazione”

Fortunatamente alcuni clienti del gestore che sono stati interessati da queste rimodulazioni, potranno avere l’opportunità di attivare gratis alcune iniziative.

La prima riguarda la possibilità di ricevere 50 giga gratis di traffico dati ogni mese in aggiunta. Per poter riattivare, bisogna inviare dal proprio numero TIM un messaggio gratuito al 40916 con all’interno il testo che recita “50GIGA ON“. Ogni mese dunque si potranno avere 50 giga in più tenendo l’offerta dati attiva sulla propria linea.

L’altra soluzione consente di abilitare gratuitamente il 5G sulla propria offerta dati. Tutto ciò è possibile sempre inviando un messaggio al 40916 con scritto all’interno “5G ON“. Il 5G sarà attivo almeno fin quando l’utente terrà attiva l’offerta sulla sua linea. Da ricordare che tale standard di rete è attivo solo sui dispositivi compatibili e nelle aree in cui arriva il servizio di TIM.

Sarà comunque il gestore ad indicare, all’interno del messaggio informativo riguardante la rimodulazione, quale delle due offerte il cliente potrà attivare.

Ovviamente, come vuole la legge, tutti possono recedere esercitando il proprio diritto senza dover pagare alcun costo aggiuntivo o alcuna penale.