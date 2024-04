TV: come pulire correttamente lo schermo senza danneggiarlo

Guardare la Tv stando comodamente seduti sul divano è un momento che attendiamo con ardore per tutta la giornata. Vi è mai capitato di accorgervi, una volta messi comodi, di notare macchie, ditate e sporco sullo schermo? Non un bel vedere se ci si vuole rilassare con un bel film o una serie su Netflix. A volte non basta una passata leggera per togliere gli aloni e allora come fare per pulire senza danneggiare lo schermo?

Esistono diversi metodi e consigli da seguire per pulire il display della tv in modo corretto, senza lasciare segni permanenti. Alcuni di questi sono stati comunicati dagli stessi produttori per cercare di aiutare la propria clientela a mantenere i loro dispositivi nel miglior stato possibile.

Schermo TV perfetto? Segui queste regole

La prima regola per la pulizia dello schermo della TV condivisa da diverse aziende prevede l’uso esclusivo di un panno in microfibra. Questo tessuto è più delicato rispetto agli altri ed avrà un tocco delicato sul display, riuscendo a rimuovere la polvere senza lasciare alcun graffio. Un altro consiglio è quello di non usare prodotti aggressivi. Un grande NO per l’alcol, l’ammoniaca e simili, perché possono danneggiare permanentemente lo schermo!

Sì invece ad acqua distillata o ai prodotti specifici venduti per la pulizia della TV. La soluzione sarebbe quella di usare l’acqua distillata miscelandola con l’aceto bianco. In tal modo potrete eliminare lo sporco e le impronte facilmente in una sola passata. Quando pulite lo schermo non siate troppo irruenti, non serve forza. Cercate di usare movimenti delicati e leggeri. Non utilizzate troppa pressione e soprattutto non spruzzate i prodotti direttamente sul display, ma mettetene un po’ sul panno.

Vi basterà seguire questi trucchetti per consentire alla vostra TV di restare con voi per anni senza provocare danni. Potrete continuare a guardare Beautiful o Grey’s Anatomy fino a che non finiranno (cioè mai).