Volkswagen: il futuro delle auto verte sul termico?

Volkswagen, la casa automobilistica tedesca che più di una volta ha sorpreso gli appassionati d’auto, sta perseguendo il proprio percorso di mobilità sostenibile. Anche se qualcuno potrebbe pensare che il brand non abbia completamente abbracciato la causa elettrica, le ultime notizie mostrano il contrario o comunque specificano qual è la visione aziendale esatta. La Volkswagen crede sinceramente nell’elettrico, ma è anche convinta che il motore termico sia ancora attuale, dato che le auto elettriche non sono tra le più vendute in Europa come visibile dai dati di mercato. Fino ad ora, quindi, la scelta più ovvia era puntare ancora sul termico.

La sua visione per il prossimo futuro è però ben diversa. Entro il 2027, Volkswagen lancerà undici nuove auto zero emissioni, dando uno stop netto al termico. Un esempio tra i modelli che presto arriveranno sul mercato è la nuova generazione della Volkswagen Tiguan, quella della Passat, oltre che un aggiornamento Golf. Entro il 2025, altre due novità faranno il loro debutto nel settore auto. La prima è la Tayron, che sostituirà la Tiguan All Space. Recentemente catturata al Nürburgring, la crossover sarà lanciata ad ottobre e presenterà un abitacolo piuttosto ampio, da 5 o 7 persone, con abbastanza spazio da adattarsi anche alle famiglie numerose.

T-Rock, T-Cross, Polo, Touareg Volkswagen

Un’altra auto molto attesa è la nuova T-Rock. Considerati i volumi delle vendite in Italia nel 2023, la crossover Volkswagen è stata un best-seller del gruppo, con più esemplari importati rispetto anche alla Golf. Prima del 2026, il B-SUV si arricchirà di una versione HEV, full hybrid, che doneranno sia prestazioni e che consumi maggiormente ecosostenibili.

Per quanto riguarda la T-Cross, non si sa ancora nulla. L’azienda sta ancora decidendo se potenziare il modello esistente o svilupparne uno completamente nuovo nei prossimi anni. E la Polo? Inizialmente si pensava che l’iconica auto compatta di Volkswagen sarebbe stata ufficialmente cancellata, ma è più probabile che anch’essa venga modificata con aggiunte che si adattino alle normative Euro 7. La vettura potrebbe abbandonare il cambio manuale e introdurre la trasmissione a cambio diretto DSG, che diventerà probabilmente lo standard di tutti i modelli della casa. C’è poi la Touareg, il SUV più imponente del marchio. Si ritiene che il modello continuerà così com’è fino alla fine di questo decennio, per poi essere trasformato in una versione completamente elettrica.