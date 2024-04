A partire dal 24 aprile, gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S potranno divertirsi sulle proprie console con Metro Simulator 2. Il titolo offre la possibilità di sedere al posto di comando di un treno della metropolitana e di gestire tutti gli aspetti delle Metro.

Il gioco è già disponibile per PC e Nintendo Switch e, dopo il debutto sulle console Microsoft, arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Gli sviluppatori che hanno curato le meccaniche di gioco appartengono al team di KishMish Games, studio noto ai videogiocatori per titolo del calibro di Bus World e Fly Corp.

La particolarità di Metro Simulator 2 è il suo duplice aspetto gestionale. Il titolo riflette fedelmente le caratteristiche di una metropolitana moderna e, al tempo stesso, permette di prendere direttamente il comando dei treni.

Metro Simulator 2 permette di sedere al posto di controllo di una metropolitana e affrontar le sfide legate a questo mezzo di trasporto pubblico

La mappa di gioco si articola tra 24 stazioni differenti, collegate da tunnel e strutture uniche. In particolare, gli sviluppatori si sono ispirati alla linea 6 della metropolitana di Mosca. I giocatori dovranno prendere il controlla di uno dei due treni disponibili e assicurare il trasporto pubblico agli utenti in attesa.

Sarà possibile divertirsi liberamente o seguire le varie missioni che prevedono il rispetto degli orari o il superamento di determinate condizioni. Tuttavia, non sarà possibile spingere il treno alla massima velocità in maniera incondizionata. Infatti, nel gioco sono presenti indicatori di velocità e semafori, il cui rispetto sarà fondamentale per evitare collisioni e deragliamenti.

Il gameplay punta al realismo, con la cabina riprodotta fedelmente e permetterà di controllare molti aspetti di una vera metropolitana. Nonostante l’elevato livello di realismo, l’approccio al titolo si preannuncia rilassante e orientato al puro divertimento piuttosto che all’elevato livello di sfida. Metro Simulator 2 è disponibile sullo store ufficiale Microsoft Xbox al prezzo di 15,99 euro.