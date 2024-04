Garmin Fenix 7S viene commercializzato in questo periodo ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente abbiamo mai visto, grazie ad una promozione Amazon che innalza di molto il livello qualitativo, mettendo a disposizione del consumatore finale un risparmio non da poco.

Parlare di Garmin Fenix 7S significa approcciarsi con uno smartwatch di altissima qualità, un prodotto completo sotto molteplici punti di vista, che parte dall’avere un pannello da 42 millimetri, che spesso risulta essere difficile da utilizzare nel caso abbiate un polso piccolo o comunque femminile (è da 1,2 pollici di diagonale). L’autonomia è molto elevata, forse uno dei fiori all’occhiello del device, essendo fino ad 11 giorni consecutivi di utilizzo, ma il suo focus è mirato più che altro all’utilizzo sportivo.

Garmin Fenix 7S: che offerta folle oggi

Il prezzo di vendita di un prodotto di questo tipo è di base molto elevato, poiché dovete considerare che il suo listino sarebbe di 649 euro, a tutti gli effetti una delle cifre più alte tra quelle in commercio, parlando proprio di smartwatch. Essendo sul mercato da ormai diverso tempo, e grazie alle incredibili promozioni di Amazon, oggi gli utenti possono pensare di spendere molto meno per il suo acquisto, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 482,42 euro. Potete acquistarlo collegandovi qui.

Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, il focus è mirato quasi esclusivamente verso il campo sportivo, infatti sono tantissimi gli sport che possono essere controllati con le varie attività, risultando perfettamente adeguati per tutti coloro che dal proprio smartwatch vogliono il meglio, con il minimo sforzo. Tra le funzioni da segnalare troviamo anche la navigazione sulle mappe, l’ascolto di musica e Garmin pay per i pagamenti direttamente dal polso.