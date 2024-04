Apple iPad è il tablet migliore in circolazione, per molti utenti, per questo motivo oggi apprezziamo davvero la presenza di uno sconto importante, che porta il consumatore a riuscire a risparmiare moltissimo sul suo acquisto, riducendo la spesa da sostenere, grazie allo sconto applicato da Amazon stessa.

Il modello attualmente in promozione è l’Apple iPad 2022, ovvero lanciato sul mercato nel corso del 2022, nella sua variante solo WiFi, con 64GB di memoria interna, e di colorazione azzurro. Si tratta a tutti gli effetti della decima generazione, un dispositivo economico dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che ancora oggi comunque è assolutamente in grado di dire la sua.

Apple iPad: occhio allo sconto Amazon

Apple iPad è in promozione su Amazon approfittando quindi di uno sconto automatico che l’azienda americana ha deciso di attivare per ogni singolo consumatore, che abbassa la spesa del 32% rispetto al listino originario, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 399 euro. Oggi lo potete acquistare premendo questo link.

Il modello in questione, nel caso in cui non lo conosciate appieno, dovete sapere essere dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici di diagonale, con True Tone, integrando al proprio interno un processore A14 Bionic, con CPU 6-core e GPU 4-core, ma anche una fotocamera posteriore, singola, da 12 megapixel, con funzione di grandangolo che permette di realizzare ottimi scatti (in rapporto al prezzo di vendita del prodotto stesso).

Spostando l’attenzione nella parte anteriore, è possibile trovare un sensore da 12 megapixel, con ultra grandangolo ed inquadratura automatica, ma anche il TouchID per l’autenticazione sicura ed Apple Pay. La connessione alla rete avviene direttamente tramite il WiFi 6 di ultima generazione, il più veloce nel suo essere comunque dual-band, ovvero funziona sia a 2.4 che 5GHz.